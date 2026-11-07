PSG : Ferran Torres, ça devient inquiétant

Remplacé par Quentin Ndjantou à la 70e minute de jeu face à Troyes, Ferran Torres a bouclé un huitième match consécutif sans marquer avec le PSG.

Auteur d’un excellent début de saison avec 7 buts dont 4 en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Ferran Torres est depuis plusieurs semaines en crise de confiance face aux buts. Muet depuis sept matchs de suite avant la réception de Troyes ce samedi au Parc des Princes, le champion du monde espagnol comptait sur le match face à une modeste équipe auboise pour faire le plein de confiance. Aligné à la pointe de l’attaque par Luis Enrique, l’ancien attaquant de Barcelone est finalement resté muet pour le huitième match toutes compétitions confondues. Ferran Torres n’a plus marqué depuis le déplacement au Vélodrome le 20 septembre dernier (1-2). Une éternité.

De quoi faire réagir les observateurs du PSG, lesquels émettent des premières critiques à l’encontre de leur recrue phare de l’été pour 50 millions d’euros. « La différence de niveau entre Ferran Torres et Mayulu faux 9 c’est FLAGRANT », « Torres sinon le match il veut bien le tuer ou c'est comment ? », « Ferran Torres il a la poisse c’est pas possible » et « Ferran Torres, que cherches-tu à nous faire ce soir ? » peut-on lire sur X, où les supporters du PSG commencent à faire preuve d’une certaine forme d’impatience avec l’attaquant espagnol. Les langues les plus critiques en Espagne diront que du côté de Barcelone, cette inefficacité ne surprendra personne. Luis Enrique espère de son côté que Ferran Torres retrouvera vite le chemin des buts car en l’absence de Dembélé mais surtout de Kvaratskhelia pour toute la saison, le PSG aura besoin d’un Ferran Torres tueur.