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TV : BeInSports sort la sulfateuse sur le cas Al-Khelaïfi

TV
parCorentin Facy
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Accusé d’avoir tué Ligue1+ en « volant » les droits TV de la Coupe du monde à la LFP au profit de BeInSports, Nasser Al-Khelaïfi a reçu du soutien.
L’été a été agité pour les dirigeants de LFP Media, qui ont tenté un très gros coup avec des négociations pour diffuser la Coupe du monde 2026 et ainsi éviter de perdre trop d’abonnés durant la coupure de la Ligue 1. Un accord était proche avec la Fifa, mais c’est finalement BeInSports qui a raflé la mise, confirmant son statut de diffuseur de la Coupe du monde comme c’est le cas depuis 2014. Dans un tweet publié ce samedi, l’ancien président de l’OM et ex-candidat à la présidence de la LFP Christophe Bouchet n’a pas été tendre avec Nasser Al-Khelaïfi.
Selon lui, le président du PSG a volontairement nuit à Ligue1+ afin d’affaiblir la chaîne avant de potentiellement récupérer les droits TV du championnat de France avec Canal+ pour la période 2027-2032. Une attaque à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi qui a fait réagir Florent Houzot, directeur des programmes de BeInSports, lequel a défendu le dirigeant qatari sur X.
« Juste être factuel c’est la base… beIN a répondu à un appel d’offre qui avait comme deadline le 13/02/24 2 (L1+ n’existait pas encore). Apres attribution des droits à M6 pour le gratuit, beIN a ensuite discuté de gré à gré avec la FIFA pour les droits payants. FIFA et beIN FR via son Président Yousef Al-Obaidly ont signé tous les 2 un accord pour CDM 2026 et 2030 » a tenu à préciser Florent Houzot, pour rappeler que selon lui, Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais opéré contre Ligue1+.

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Le dossier des droits TV de la Coupe du monde était pour BeInSports une priorité et cela peu importe le concurrent qui lui faisait face, Ligue1+ ou un autre opérateur. Voilà en tout cas un soutien public qui ravira le président du Paris Saint-Germain, frontalement accusé et qui peut au moins compter sur le soutien public de BeInSports.
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