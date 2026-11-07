L1 : Le Paris FC bat Auxerre et grimpe sur le podium

10e journée de Ligue 1

But : Sinayoko (63e) pour le PFC

La Paris FC continue son début de saison parfait. Sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce samedi soir, les hommes de Liam Rosenior l’ont emporté 0-1 grâce à un but de l’ancien de la maison, Lassine Sinayoko.

Un succès qui place le club parisien sur le podium de la Ligue 1 en attendant les autres résultats de cette 10e journée de Ligue 1. Une très belle opération pour les partenaires de Maxime Lopez, qui étaient attendus au tournant après leur défaite sur la pelouse du RC Lens le week-end dernier. Le début de saison des Parisiens est en tout cas très satisfait avec 20 points en 10 matchs et seulement deux défaites au compteur. Auxerre de son côté marque le pas et se classe 14e en attendant les autres matchs de cette 10e journée de Ligue 1.