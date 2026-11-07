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Olise fait saliver l'Europe, le Bayern sort les barbelés

Olise fait saliver l'Europe, le Bayern sort les barbelés

Mercato
parHadrien Rivayrand
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Le Bayern Munich a récemment annoncé la prolongation de contrat d'Harry Kane. Le club bavarois ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et vise désormais un accord avec Michael Olise.
Le Bayern Munich a de grandes ambitions et compte bien le rappeler à toute l'Europe. Ces dernières heures, les champions d'Allemagne sont parvenus à un accord avec Harry Kane pour une prolongation de contrat. Le Ballon d'Or souhaitait poursuivre l'aventure avec les Bavarois afin de tenter de remporter la Ligue des champions. Mais d'autres dossiers brûlants restent à régler au Bayern Munich. Michael Olise est notamment concerné. Le joueur français ne manque pas de prétendants, alors que son contrat avec les pensionnaires de l'Allianz Arena court jusqu'en juin 2029.

Olise prolongé, le Bayern est au travail 

Le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a en tout cas été clair au sujet de l'ancien joueur de Crystal Palace : le club compte bien le conserver en Bavière. Dans des propos relayés par Football Transfers, il a en effet expliqué : « Nous avons toujours dit que nous n'avions pas seulement Harry dans nos rangs, qui est un joueur fantastique, mais aussi d'autres joueurs comme Michael Olise. Son contrat court jusqu'en 2029 et nous discuterons de son avenir le moment venu. »

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Le temps presse quelque peu pour Michael Olise, alors que de nombreux clubs sont à ses trousses pour le recruter. On peut notamment citer le Real Madrid, Liverpool, Arsenal ou encore le PSG. Et même s'il se sent bien et important au Bayern Munich, l'international français ne dirait pas forcément non à un départ vers un autre projet. L'été dernier, il était annoncé très intéressé par une arrivée au Real Madrid si un accord était trouvé entre le Bayern et le club merengue. Tout reste donc ouvert dans le dossier de la prolongation de Michael Olise, qui devrait encore prendre du temps.
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