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L2 : L’ASSE et Nantes retrouvent le sourire

L2 : L’ASSE et Nantes retrouvent le sourire

Ligue 2
parCorentin Facy
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Sèchement battu par Guingamp la semaine passée, l’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi soir à Geoffroy-Guichard. Face à Laval, l’équipe de Ian Cathro s’est imposé sans trembler (2-0). Un succès important en tête du classement qui permet aux Verts de conserver 3 points d’avance sur Nancy et 4 unités d’avance sur Montpellier.
Dans le bas du classement, le FC Nantes avait la pression. Les Canaris ont réalisé une très belle opération en venant à bout de Pau, 5e de Ligue 2. Une belle victoire 2-0 pour Nantes à l'éxterieur qui permet au club de Loire-Atlantique de remonter à la 14e place avec toutefois un point d’avance seulement sur Grenoble, actuel 17e.
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