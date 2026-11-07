L2 : L’ASSE et Nantes retrouvent le sourire

TV : Nasser Al-Khelaïfi accusé d'avoir « détruit » Ligue1+

Le Qatar n'a qu'un but !... c'est de briller à travers le monde. Tous les coups sont permis pour y arriver. Ce n'est pas Nasser al-Khelaïfi qui dira le contraire. Le Qatar fera toujours en sorte que le PSG soit tout en haut du Football Français pour que le Qatar puisse briller dans le monde entier... et ce même... s'il détruit La Ligue1. Et gare !... à ceux qui voudraient se mettre sur son chemin.