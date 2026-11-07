L2 : L’ASSE et Nantes retrouvent le sourire
Sèchement battu par Guingamp la semaine passée, l’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi soir à Geoffroy-Guichard. Face à Laval, l’équipe de Ian Cathro s’est imposé sans trembler (2-0). Un succès important en tête du classement qui permet aux Verts de conserver 3 points d’avance sur Nancy et 4 unités d’avance sur Montpellier.
Dans le bas du classement, le FC Nantes avait la pression. Les Canaris ont réalisé une très belle opération en venant à bout de Pau, 5e de Ligue 2. Une belle victoire 2-0 pour Nantes à l'éxterieur qui permet au club de Loire-Atlantique de remonter à la 14e place avec toutefois un point d’avance seulement sur Grenoble, actuel 17e.
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TV : Nasser Al-Khelaïfi accusé d'avoir « détruit » Ligue1+
Le Qatar n'a qu'un but !... c'est de briller à travers le monde. Tous les coups sont permis pour y arriver. Ce n'est pas Nasser al-Khelaïfi qui dira le contraire. Le Qatar fera toujours en sorte que le PSG soit tout en haut du Football Français pour que le Qatar puisse briller dans le monde entier... et ce même... s'il détruit La Ligue1. Et gare !... à ceux qui voudraient se mettre sur son chemin.
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Encore un qui s'est reconnu. ^^
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A Nono : Ce n'est pas de la morale... mais du bon sens.
Ligue 1
Saison régulière
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|5
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|9
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|16
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|4
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|9
|3
|3
|3
|7
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|10
|3
|1
|6
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|10
|3
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|6
|13
|24
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|9
|0
|2
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