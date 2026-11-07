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Gabriel

JJ Gabriel exigeait 15 ME, le PSG l’a envoyé balader

PSG
parEric Bethsy
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Très convoité depuis le début de son conflit avec Manchester United, le tout jeune JJ Gabriel a fait fuir la majorité de ses courtisans. Le Paris Saint-Germain faisait partie des clubs intéressés. Mais les exigences financières du milieu offensif ont totalement refroidi les Parisiens.
Le Paris Saint-Germain ne chipera pas JJ Gabriel à Manchester United. Comme indiqué depuis quelques jours, le milieu offensif de 16 ans va bien rebondir au Real Madrid. L’Anglais a lui-même confirmé sa décision au quotidien Marca, en laissant entendre que son attachement pour la Maison Blanche a fait la différence. Ce n’est pourtant pas la version racontée par Sport. La presse catalane souligne plutôt la meilleure offre financière des Merengue.
Si le club dirigé par Florentino Pérez a remporté cette bataille après des mois de discussions, c’est parce qu’il a accepté de financer une opération à 15 millions d’euros. C’est effectivement le montant total si l’on prend en compte les salaires, les primes et les commissions offertes pour conclure ce dossier. La somme est évidemment énorme pour un tout jeune joueur qui n’a encore rien prouvé au niveau professionnel. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont refusé de s’aligner sur les folles exigences de JJ Gabriel.

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A noter que le Real Madrid a également fait la différence grâce à deux autres paramètres. Selon les informations de TEAMtalk, l’entourage du Merengue Jude Bellingham est intervenu pour tenter de convaincre le clan du Mancunien. L’international anglais se serait lui-même impliqué pour aider ses dirigeants. Son coup de pouce a dû peser dans la balance, tout comme le projet sportif présenté qui va des équipes de jeunes au groupe professionnel. Même avec son statut de double champion d’Europe et la réputation de son entraîneur Luis Enrique avec les jeunes, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas rivaliser.
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