Rennes a la solution au problème de Manchester United

En difficulté au poste de latéral gauche, Manchester United étudie de nombreuses pistes pour le mercato hivernal. Mais l’une d’entre elles se démarque et mène tout droit vers la Ligue 1, et plus précisément du côté de Rennes.

C’est la révélation du début de saison à Rennes . Match après match, Mahamadou Nagida ne cesse de confirmer sa progression. Le latéral gauche de 21 ans a franchi un cap important ces dernières semaines et s’est confortablement installé dans le onze de Franck Haise. Il n’y a clairement plus photo entre le Camerounais et son principal concurrent Quentin Merlin dont le temps de jeu a fortement diminué. A ce rythme, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’est pas près de regagner les faveurs de son coach. Sauf si l’obstacle venait à prendre son envol.

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L’hypothèse n’est pas à exclure étant donné que Mahamadou Nagida a fait grimper sa cote sur le marché des transferts. On a récemment évoqué une possible approche du Paris Saint-Germain. Et maintenant, c’est Manchester United qui s’intéresse au Rennais. Le média TEAMtalk parle même d’un véritable coup de cœur des Red Devils, dont le scout envoyé pour superviser l’international camerounais n’a rendu que des rapports très positifs. Plus particulièrement observé lors des matchs de Ligue Europa contre la Juventus Turin (2-2) et l’Olympiakos (0-0), Mahamadou Nagida a impressionné les Mancuniens avec ses qualités athlétiques, son apport offensif et sa solidité défensive.

Manchester United, qui n’avait pas réussi à attirer Lewis Hall en provenance de Newcastle cet été, le considère comme une sérieuse option pour le mois de janvier. Le cador anglais a néanmoins d’autres dossiers ouverts comme le Barcelonais Alejandro Balde, David Raum (RB Leipzig), Joaquin Seys (Club Bruges), Jorge Salinas (Racing Santander) ou encore l’ancien Rennais Adrien Truffert qui a tapé dans l’œil du sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane grâce à ses prestations à Bournemouth.