ICONSPORT_275409_0043

PSG : Barcola, l'annonce tonitruante sur son avenir

PSG12 janv. , 8:20
parCorentin Facy
0
A l’instar d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola négocie une prolongation avec le PSG, sans trouver d’accord pour l’instant. En interne, l’ailier français a toutefois fait passer un message fort sur son avenir.
Joueur important du projet parisien depuis son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais en août 2023, Bradley Barcola est un élément capital aux yeux de Luis Enrique. Paradoxalement, l’entraîneur du PSG n’en fait pas un titulaire indiscutable lorsqu’il dispose de son groupe au complet. Pourtant, le technicien catalan sait à quel point Barcola est important, avec un style de jeu différent des autres attaquants du club Bleu et Rouge. Son profil de joueur très rapide et à l’aise dans un jeu de transition en fait un élément incontournable, raison pour laquelle le Paris SG souhaite absolument prolonger Bradley Barcola, dont le contrat expire en juin 2028.

Barcola veut rester au PSG

Les négociations sont engagées depuis plusieurs mois, mais elles n’ont toujours pas abouti à un accord. Ce qui peut laisser penser que le joueur formé à l’OL a des chances de partir cet été. D’autant que plusieurs grands clubs sont intéressés par Barcola, du Bayern à Arsenal en passant par Liverpool. Pourtant, le journaliste Achille Ash sur X l’affirme, l’international français n’a qu’une seule chose en tête pour son avenir… rester au PSG.
« Barcola est très heureux au club, contrairement à ce que certaines rumeurs indiquent. A l’heure actuelle, il est concentré sur le PSG et n’a jamais exprimé la moindre velléité de départ, bien au contraire » explique notre confrère avant de poursuivre. « Luis Enrique est très satisfait du joueur et souhaite le conserver. A quel moment le joueur a-t-il exprimé une volonté de ne pas prolonger ? Il faut arrêter de dire n’importe quoi, ils sont en négociations c’est tout » a-t-il conclu.

Lire aussi

Le PSG met Barcola dans de sales drapsLe PSG met Barcola dans de sales draps
Autrement dit, les agents de Bradley Barcola sont au travail pour négocier le meilleur contrat possible pour l’attaquant du PSG. Mais de son côté, l’ailier de 23 ans est très clair sur ses envies pour la suite de sa carrière, il veut rester dans la capitale française pour continuer de progresser sous les ordres de Luis Enrique. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé rapidement alors que RMC expliquait ces derniers jours que le Paris Saint-Germain souhaitait finaliser ce dossier avant le mercato estival. Notamment pour anticiper un compenser un éventuel départ de Barcola.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280510_0124 (1)
OM

OM : Départ acté, Maupay vide son casier

ICONSPORT_282097_0122
OL

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

ICONSPORT_279864_0044
ASSE

Mourinho stoppe les négociations avec l'ASSE

ICONSPORT_282100_0111
Liga

Le geste anti-Barça de Kylian Mbappé enflamme l’Espagne

Fil Info

12 janv. , 10:00
OM : Départ acté, Maupay vide son casier
12 janv. , 9:40
OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais
12 janv. , 9:20
Mourinho stoppe les négociations avec l'ASSE
12 janv. , 9:00
Le geste anti-Barça de Kylian Mbappé enflamme l’Espagne
12 janv. , 8:40
OL : Le prodige Endrick choque Madrid
12 janv. , 8:00
L'OM veut Dybala, discussions en cours !
12 janv. , 7:00
TV : Bayeux - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
11 janv. , 23:30
TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Derniers commentaires

OL : Le prodige Endrick choque Madrid

celui qui m'impression vraiment c'est moreira .. je vois meme pas comment fofana pourrait lui reprendre la place sur l'aile gauche tellement il parait indispensable

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

parle pas de logique alors que tu n'es en rien logique mdr et dit pas ya rien en l1 3 eme en ldc 1er en europa et 1 er en conference les defenses de l1 sont meilleur que les def espagnol c'est indeniable a ce compte la ton paxaio on comprend pourquoi il ne drible aucun joueur lui vient de hollande mdr

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Comparer un premier match pro avec une nouvelle équipe, sans automatismes, à l’extérieur, en hiver, à un Barça imaginaire… c’est déjà montrer que t’as rien compris au foot. Endrick marque, pèse sur la défense et fait gagner son équipe là où d’autres soi-disant “gros” se cassent les dents. Mais t’as raison, continuons à juger les joueurs sur des matchs fictifs que personne n’a joués. Le foot réel se joue sur le terrain, pas dans ta tête.

OL : Endrick est trop fort, les Lyonnais sont amoureux

Mbappe a 2 Endricks dans chaque petit orteil!!

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

En france on passe notre temps a juger super vite voila le resultat.. ils voulaient le faire partir il est notre meilleur defenseur actuel .. et pas que contre des petits

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading