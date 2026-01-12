PSG : Barcola, l'annonce tonitruante sur son avenir

A l’instar d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola négocie une prolongation avec le PSG, sans trouver d’accord pour l’instant. En interne, l’ailier français a toutefois fait passer un message fort sur son avenir.

Joueur important du projet parisien depuis son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais en août 2023, Bradley Barcola est un élément capital aux yeux de Luis Enrique. Paradoxalement, l’entraîneur du PSG n’en fait pas un titulaire indiscutable lorsqu’il dispose de son groupe au complet. Pourtant, le technicien catalan sait à quel point Barcola est important, avec un style de jeu différent des autres attaquants du club Bleu et Rouge. Son profil de joueur très rapide et à l’aise dans un jeu de transition en fait un élément incontournable, raison pour laquelle le Paris SG souhaite absolument prolonger Bradley Barcola, dont le contrat expire en juin 2028.

Barcola veut rester au PSG

Les négociations sont engagées depuis plusieurs mois, mais elles n’ont toujours pas abouti à un accord. Ce qui peut laisser penser que le joueur formé à l’OL a des chances de partir cet été. D’autant que plusieurs grands clubs sont intéressés par Barcola, du Bayern à Arsenal en passant par Liverpool. Pourtant, le journaliste Achille Ash sur X l’affirme, l’international français n’a qu’une seule chose en tête pour son avenir… rester au PSG.

« Barcola est très heureux au club, contrairement à ce que certaines rumeurs indiquent. A l’heure actuelle, il est concentré sur le PSG et n’a jamais exprimé la moindre velléité de départ, bien au contraire » explique notre confrère avant de poursuivre. « Luis Enrique est très satisfait du joueur et souhaite le conserver. A quel moment le joueur a-t-il exprimé une volonté de ne pas prolonger ? Il faut arrêter de dire n’importe quoi, ils sont en négociations c’est tout » a-t-il conclu.

Autrement dit, les agents de Bradley Barcola sont au travail pour négocier le meilleur contrat possible pour l’attaquant du PSG. Mais de son côté, l’ailier de 23 ans est très clair sur ses envies pour la suite de sa carrière, il veut rester dans la capitale française pour continuer de progresser sous les ordres de Luis Enrique. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé rapidement alors que RMC expliquait ces derniers jours que le Paris Saint-Germain souhaitait finaliser ce dossier avant le mercato estival. Notamment pour anticiper un compenser un éventuel départ de Barcola.