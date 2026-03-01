le psg c est l arabie saoudite cole palmer merite mieux palmer 1 396250

Humilier le PSG, c’est le projet de Chelsea

PSG01 mars , 10:40
parEric Bethsy
0
Réalisé vendredi, le tirage au sort a placé Chelsea sur la route du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une confrontation périlleuse pour les Parisiens.
Avec sa fébrilité et sa défense haute, le FC Barcelone était sans doute le meilleur adversaire pour le Paris Saint-Germain. Le tirage au sort en a décidé autrement puisque les hommes de Luis Enrique affronteront Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On se souvient que les Blues avaient survolé la finale du Mondial des clubs contre les Parisiens (3-0) l’été dernier. Leur intensité et leur détermination avaient fait mal au champion d’Europe.
Quelques mois plus tard, Walid Acherchour craint de voir le scénario se répéter face à une équipe bâtie pour briller dans les grands rendez-vous. « Ce qui m'inquiète, c'est que Chelsea a tellement la gueule de l'équipe, et même individuellement, pour ces matchs vitrines, a prévenu le journaliste du Winamax FC. J'ai l'impression que le projet Chelsea existe pour ce type de match : prendre le vainqueur de la Ligue des Champions et le tarter. Et quand je dis le "tarter", ce n'est pas gagner 3-0 à l'aller et 3-0 au retour, mais c'est véritablement offrir une espèce de combat où les belles chaussures brillantes Estevão, Caicedo, Enzo Fernandez et João Pedro doivent être au rendez-vous. »

Chelsea répondra présent

« C'est ça qui me fait un peu peur pour le PSG qui est moins animé, un peu repu, physiquement moins fort et moins fringant que l'année dernière, a comparé Walid Acherchour. Mais si tu retrouves le PSG qu'on a vu cette année par moments et surtout l'année dernière, Chelsea va être en grande difficulté. Mais je reste sur une dernière impression contre Monaco qui m'a montré que le PSG voulait, mais ne pouvait pas. (…) Je ne suis pas en train de surévaluer Chelsea. Mais je sais que Chelsea va être à 120% sur ces deux rendez-vous. Est-ce que le PSG le sera ? » En tout cas, le club francilien s'en donne les moyens avec le report de son match de Ligue 1 face à Nantes.

Officiel : PSG-Nantes se jouera en avril
Loading