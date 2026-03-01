ICONSPORT_278593_0416

Lens : Les trois raisons de croire au titre malgré l'avance du PSG

Lens01 mars , 9:40
parCorentin Facy
0
Vainqueur au Havre samedi soir, le PSG a pris quatre points d’avance sur Lens en tête de la Ligue 1. Un écart déterminant et impossible à combler ? Les Nordistes n’ont pas encore dit leur dernier mot.
Avec un point récolté lors des deux derniers matchs de Ligue 1 contre Strasbourg et Monaco, le RC Lens a pris un petit coup de massue sur la tête dans la course au titre. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain a fait le carton plein face à deux adversaires abordables, Metz et Strasbourg. L’équipe de Luis Enrique compte à présent quatre points d’avance sur les Sang et Or et l’on pourrait croire que le suspense est mort dans la course au titre. Ce n’est pas totalement le cas d’autant que l’équipe de Pierre Sage a encore quelques ressources à faire valoir pour tenter d’inverser la situation.
La Voix du Nord cite quelques bonnes raisons de croire à un come-back de Lens et le premier n’est autre que le retour de sa pépite Mamadou Sangaré au milieu. De retour face à Strasbourg, le Malien a réalisé un match XXL ponctué par un superbe but pour égaliser à la Meinau. « Il n’a pas ressenti de douleurs, il a été buteur, et plus il avançait dans le match, plus il était à l’aise. Donc, c’est un élément important de notre dispositif, et un bon signe pour l’équipe » a par ailleurs expliqué Pierre Sage, heureux du retour de celui qui est l’un des grands artisans de l’excellente saison lensoise.

Lens n'a pas encore dit son dernier mot

La deuxième raison de croire à un retour aux affaires de Lens s’appelle Samson Baidoo. Véritable taulier de la défense lors de la première partie de saison, le défenseur autrichien va enfin effectuer son retour la semaine prochaine. A Lyon en Coupe ou contre Metz en Ligue 1, il pourrait enfin effectuer son retour comme titulaire. Un atout en plus pour Pierre Sage dans le secteur défensif au côté de Ganiou et de Sarr tandis que Gradit est out jusqu’à la fin de la saison.
Enfin, et c’est l’ultime motif de satisfaction, le rendement des joueurs offensifs va forcément être revu à la hausse à un moment. Ces derniers matchs, Florian Thauvin, Wesley Saïd et Odsonne Edouard sont moins efficaces et Allan Saint-Maximin peine à se montrer décisif en sortie de banc. Une anomalie qui va forcément tourner durant cette fin de saison. « Je n’associe pas ça à de la fatigue, puisque l’un et l’autre avaient marqué la semaine précédente. On n’a pas marqué nos occasions, parfois on a été complètement cliniques en en ayant très peu, il faut prendre du recul et considérer que ça fait partie de notre saison » analyse à ce sujet un Pierre Sage qui veut rester confiant. Persuadé que la partie n’est pas (encore) finie pour Lens.

Derniers commentaires

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Exactement..pourquoi les 3 autres ne font pas de meme ? Et par ailleurs on sait tous que Paris n'a pas fait la meme prepa que les autres donc vont evidemment cherchera optimiser la fatigue et la recup... Donc demande faite et validée par tous les partis = RAS circulez il y a rien a voir ! ...PS depuis hier 23h combien d'articles "négatifs" sur Paris c'est aberrant.. quand je lis le résumé du match hier dans le com du match je trouve xmca tellement réducteur a croire quils ne regardent pas les match a foot01..."Paris c'est fait peur " a la limite et encore...

OL : Il annonce un vrai problème Endrick à Lyon

Perso je pense qu'aussi il devrait etre positionné en 9; mais dans un 442 on a pas d'allier et il faut du poids devant .. On a vu le probleme quand y personne contre Strasbourg ou l'apport des centraux dans le milieu a posé enormement de pb au milieu lyonnais qui n'avait plus d'espace pour faire circuler le ballon avec une equipe alsacienne ultra haute sur le terrain tu peux au pire mettre karabec a droite himbert a gauche et endrick en 9

L1 : Le PSG avantagé, la LFP prévient l’OL et Lille

Ont ils fait la demande? Non alors qu'il la fasse apres ils pourront se plaindre

PSG-Nantes : Grégory Schneider pète les plombs

Que les autres en fasse la demande avant de parler

PSG : Khvicha Kvaratskhelia envoyé à Liverpool

Il ne va pas au Réal lui?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

