Lens : Les trois raisons de croire au titre malgré l'avance du PSG

Exactement..pourquoi les 3 autres ne font pas de meme ? Et par ailleurs on sait tous que Paris n'a pas fait la meme prepa que les autres donc vont evidemment cherchera optimiser la fatigue et la recup... Donc demande faite et validée par tous les partis = RAS circulez il y a rien a voir ! ...PS depuis hier 23h combien d'articles "négatifs" sur Paris c'est aberrant.. quand je lis le résumé du match hier dans le com du match je trouve xmca tellement réducteur a croire quils ne regardent pas les match a foot01..."Paris c'est fait peur " a la limite et encore...
Perso je pense qu'aussi il devrait etre positionné en 9; mais dans un 442 on a pas d'allier et il faut du poids devant .. On a vu le probleme quand y personne contre Strasbourg ou l'apport des centraux dans le milieu a posé enormement de pb au milieu lyonnais qui n'avait plus d'espace pour faire circuler le ballon avec une equipe alsacienne ultra haute sur le terrain tu peux au pire mettre karabec a droite himbert a gauche et endrick en 9
Ont ils fait la demande? Non alors qu'il la fasse apres ils pourront se plaindre
Que les autres en fasse la demande avant de parler
Il ne va pas au Réal lui?
Juste un mec 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙. 🤭 D'une demi-volée magnifique, @msangare2002 a inscrit son deuxième but en Sang et Or. #FiersDEtreLensois #RCSARCL