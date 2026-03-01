Lens : Les trois raisons de croire au titre malgré l'avance du PSG

Vainqueur au Havre samedi soir, le PSG a pris quatre points d’avance sur Lens en tête de la Ligue 1. Un écart déterminant et impossible à combler ? Les Nordistes n’ont pas encore dit leur dernier mot.

Avec un point récolté lors des deux derniers matchs de Ligue 1 contre Strasbourg et Monaco, le RC Lens a pris un petit coup de massue sur la tête dans la course au titre . Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain a fait le carton plein face à deux adversaires abordables, Metz et Strasbourg. L’équipe de Luis Enrique compte à présent quatre points d’avance sur les Sang et Or et l’on pourrait croire que le suspense est mort dans la course au titre. Ce n’est pas totalement le cas d’autant que l’équipe de Pierre Sage a encore quelques ressources à faire valoir pour tenter d’inverser la situation.

La Voix du Nord cite quelques bonnes raisons de croire à un come-back de Lens et le premier n’est autre que le retour de sa pépite Mamadou Sangaré au milieu. De retour face à Strasbourg, le Malien a réalisé un match XXL ponctué par un superbe but pour égaliser à la Meinau. « Il n’a pas ressenti de douleurs, il a été buteur, et plus il avançait dans le match, plus il était à l’aise. Donc, c’est un élément important de notre dispositif, et un bon signe pour l’équipe » a par ailleurs expliqué Pierre Sage, heureux du retour de celui qui est l’un des grands artisans de l’excellente saison lensoise.

Lens n'a pas encore dit son dernier mot

La deuxième raison de croire à un retour aux affaires de Lens s’appelle Samson Baidoo. Véritable taulier de la défense lors de la première partie de saison, le défenseur autrichien va enfin effectuer son retour la semaine prochaine. A Lyon en Coupe ou contre Metz en Ligue 1, il pourrait enfin effectuer son retour comme titulaire. Un atout en plus pour Pierre Sage dans le secteur défensif au côté de Ganiou et de Sarr tandis que Gradit est out jusqu’à la fin de la saison.

Enfin, et c’est l’ultime motif de satisfaction, le rendement des joueurs offensifs va forcément être revu à la hausse à un moment. Ces derniers matchs, Florian Thauvin, Wesley Saïd et Odsonne Edouard sont moins efficaces et Allan Saint-Maximin peine à se montrer décisif en sortie de banc. Une anomalie qui va forcément tourner durant cette fin de saison. « Je n’associe pas ça à de la fatigue, puisque l’un et l’autre avaient marqué la semaine précédente. On n’a pas marqué nos occasions, parfois on a été complètement cliniques en en ayant très peu, il faut prendre du recul et considérer que ça fait partie de notre saison » analyse à ce sujet un Pierre Sage qui veut rester confiant. Persuadé que la partie n’est pas (encore) finie pour Lens.