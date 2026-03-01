Lepenant Zaïre-Emery ICONSPORT_266997_0636

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Ligue 101 mars , 10:20
parCorentin Facy
Nantes et la LFP ont accepté la demande du PSG de reporter son match face aux Canaris, initialement prévu le 15 mars, à la semaine du 20 avril. Une décision incompréhensible selon L’Equipe.
Dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris la décision de demander à la LFP l’autorisation d’aménager son calendrier en Ligue 1 afin de préparer le plus facilement possible la double confrontation face à Chelsea. Nasser Al-Khelaïfi a ainsi sollicité le FC Nantes pour savoir s’il était possible de décaler le match de Ligue 1 face aux Canaris prévu le 15 mars à la semaine du 20 avril.
Une requête immédiatement acceptée par Waldemar Kita puis validée par la Ligue de Football Professionnel. Le PSG va donc avoir une semaine complète de repos entre l’aller et le retour face à Chelsea. Une aubaine pour Paris, mais une folie aux yeux de Régis Dupont. Pour le journaliste de L’Equipe, cette décision est totalement incompréhensible, surtout quand on sait que l’OL, Lille et Strasbourg, qui disputeront les 8es de finale de l’Europa League ou de la Conférence League, vont eux enchaîner les matchs sans aménagement de leur calendrier.
« Ce qui fait de la Ligue 1 un Championnat singulier, ce qui le rend meilleur que la Premier League, c'est sa capacité à faire bloc derrière son champion. On se fout un peu que Lyon (avec la Ligue Europa) ou Strasbourg (avec la Ligue Conférence) aient un planning plus rempli que le richissime PSG en mars. Non, ce qui compte, c'est que notre source de rayonnement à l'international brille toujours plus » publie notre confrère, ironique et plein de sarcasme, avant de conclure.

Une décision qui étonne jusqu'en Angleterre

« Tant pis si l'équité de la compétition nationale est écornée. Tant pis si la LFP semble estimer que l'intérêt sportif de son propre produit compte moins que celui du seul PSG » se défoule notre confrère, écoeuré par le traitement réservé par le champion d’Europe en titre au sein de la Ligue 1. Une décision qui n’a pas étonné que Régis Dupont puisque depuis samedi, les observateurs et les supporters d’autres clubs ont tous ou presque manifesté leur surprise, pour ne pas en dire davantage, de voir ce PSG-Nantes reporté au mois d’avril.
Derniers commentaires

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Exactement..pourquoi les 3 autres ne font pas de meme ? Et par ailleurs on sait tous que Paris n'a pas fait la meme prepa que les autres donc vont evidemment cherchera optimiser la fatigue et la recup... Donc demande faite et validée par tous les partis = RAS circulez il y a rien a voir ! ...PS depuis hier 23h combien d'articles "négatifs" sur Paris c'est aberrant.. quand je lis le résumé du match hier dans le com du match je trouve xmca tellement réducteur a croire quils ne regardent pas les match a foot01..."Paris c'est fait peur " a la limite et encore...

OL : Il annonce un vrai problème Endrick à Lyon

Perso je pense qu'aussi il devrait etre positionné en 9; mais dans un 442 on a pas d'allier et il faut du poids devant .. On a vu le probleme quand y personne contre Strasbourg ou l'apport des centraux dans le milieu a posé enormement de pb au milieu lyonnais qui n'avait plus d'espace pour faire circuler le ballon avec une equipe alsacienne ultra haute sur le terrain tu peux au pire mettre karabec a droite himbert a gauche et endrick en 9

L1 : Le PSG avantagé, la LFP prévient l’OL et Lille

Ont ils fait la demande? Non alors qu'il la fasse apres ils pourront se plaindre

PSG-Nantes : Grégory Schneider pète les plombs

Que les autres en fasse la demande avant de parler

PSG : Khvicha Kvaratskhelia envoyé à Liverpool

Il ne va pas au Réal lui?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

