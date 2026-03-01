L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Nantes et la LFP ont accepté la demande du PSG de reporter son match face aux Canaris, initialement prévu le 15 mars, à la semaine du 20 avril. Une décision incompréhensible selon L’Equipe.

Dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris la décision de demander à la LFP l’autorisation d’aménager son calendrier en Ligue 1 afin de préparer le plus facilement possible la double confrontation face à Chelsea. Nasser Al-Khelaïfi a ainsi sollicité le FC Nantes pour savoir s’il était possible de décaler le match de Ligue 1 face aux Canaris prévu le 15 mars à la semaine du 20 avril.

Une requête immédiatement acceptée par Waldemar Kita puis validée par la Ligue de Football Professionnel. Le PSG va donc avoir une semaine complète de repos entre l’aller et le retour face à Chelsea. Une aubaine pour Paris, mais une folie aux yeux de Régis Dupont. Pour le journaliste de L’Equipe, cette décision est totalement incompréhensible, surtout quand on sait que l’OL, Lille et Strasbourg, qui disputeront les 8es de finale de l’Europa League ou de la Conférence League, vont eux enchaîner les matchs sans aménagement de leur calendrier.

« Ce qui fait de la Ligue 1 un Championnat singulier, ce qui le rend meilleur que la Premier League, c'est sa capacité à faire bloc derrière son champion. On se fout un peu que Lyon (avec la Ligue Europa) ou Strasbourg (avec la Ligue Conférence) aient un planning plus rempli que le richissime PSG en mars. Non, ce qui compte, c'est que notre source de rayonnement à l'international brille toujours plus » publie notre confrère, ironique et plein de sarcasme, avant de conclure.

Une décision qui étonne jusqu'en Angleterre

« Tant pis si l'équité de la compétition nationale est écornée. Tant pis si la LFP semble estimer que l'intérêt sportif de son propre produit compte moins que celui du seul PSG » se défoule notre confrère, écoeuré par le traitement réservé par le champion d’Europe en titre au sein de la Ligue 1. Une décision qui n’a pas étonné que Régis Dupont puisque depuis samedi, les observateurs et les supporters d’autres clubs ont tous ou presque manifesté leur surprise, pour ne pas en dire davantage, de voir ce PSG-Nantes reporté au mois d’avril.