Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

L'Olympique de Marseille connaît de profonds bouleversements en interne en pleine tempête sportive. Cependant, c'est surtout financièrement que le bât blesse côté phocéen au vu des pertes records enregistrées. La nouvelle direction va vite sacrifier les cadres olympiens.

OM -OL, un vrai choc sur le plan sportif entre le 4e et le 3e de Ligue 1. Néanmoins, l'Olympico pourrait être renommé « le déficitico ». Le bilan financier des deux clubs français est catastrophique. Dans le dernier rapport publié par l'UEFA, il est indiqué que les Gones ont perdu 196 millions d'euros la saison dernière tandis que les Phocéens ont lâché 105 millions d'euros de trop. Après les dépenses colossales des derniers mercatos, Marseille va devoir diminuer son train de vie de façon drastique dès le prochain été.

L'OM dans le rouge, Greenwood va payer

La nouvelle composition en interne avec le départ à venir du duo Longoria-Benatia annonce la future cure d'austérité à l'OM. Comme le rappelle France 3 PACA sur son site, le club olympien va droit dans le mur. Les droits TV de Ligue 1 sont inexistants et la masse salariale des Marseillais est très importante. Plusieurs ventes vont survenir au mercato et difficile d'imaginer Mason Greenwood échapper à la vague de départs.

Meilleur buteur et meilleur joueur de l'Olympique de Marseille depuis 2 saisons, l'Anglais possède une forte valeur marchande en Europe. De quoi pousser les dirigeants phocéens à céder leur taulier en cas d'offre satisfaisante. 50 millions d'euros suffiront largement mais le tarif pourrait vite baisser pour assurer une rentrée d'argent dans les caisses du club. Reste à voir quels clubs peuvent contenter l'OM. La très riche Premier League est surveillée de près mais Greenwood demeure persona non grata dans beaucoup de formations anglaises avec ses démêlés judiciaires passés.