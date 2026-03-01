ICONSPORT_352509_0177
Mason Greenwood

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

OM01 mars , 10:00
parMehdi Lunay
4
L'Olympique de Marseille connaît de profonds bouleversements en interne en pleine tempête sportive. Cependant, c'est surtout financièrement que le bât blesse côté phocéen au vu des pertes records enregistrées. La nouvelle direction va vite sacrifier les cadres olympiens.
OM-OL, un vrai choc sur le plan sportif entre le 4e et le 3e de Ligue 1. Néanmoins, l'Olympico pourrait être renommé « le déficitico ». Le bilan financier des deux clubs français est catastrophique. Dans le dernier rapport publié par l'UEFA, il est indiqué que les Gones ont perdu 196 millions d'euros la saison dernière tandis que les Phocéens ont lâché 105 millions d'euros de trop. Après les dépenses colossales des derniers mercatos, Marseille va devoir diminuer son train de vie de façon drastique dès le prochain été.

L'OM dans le rouge, Greenwood va payer

La nouvelle composition en interne avec le départ à venir du duo Longoria-Benatia annonce la future cure d'austérité à l'OM. Comme le rappelle France 3 PACA sur son site, le club olympien va droit dans le mur. Les droits TV de Ligue 1 sont inexistants et la masse salariale des Marseillais est très importante. Plusieurs ventes vont survenir au mercato et difficile d'imaginer Mason Greenwood échapper à la vague de départs.
Meilleur buteur et meilleur joueur de l'Olympique de Marseille depuis 2 saisons, l'Anglais possède une forte valeur marchande en Europe. De quoi pousser les dirigeants phocéens à céder leur taulier en cas d'offre satisfaisante. 50 millions d'euros suffiront largement mais le tarif pourrait vite baisser pour assurer une rentrée d'argent dans les caisses du club. Reste à voir quels clubs peuvent contenter l'OM. La très riche Premier League est surveillée de près mais Greenwood demeure persona non grata dans beaucoup de formations anglaises avec ses démêlés judiciaires passés.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs22
Buts14
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Articles Recommandés
Giroud ICONSPORT_339132_0239
LOSC

Lille joue gros pour éviter le divorce

ICONSPORT_346791_0288
ASSE

L'ASSE se trouve un héros inattendu pour la Ligue 1

Abdelli ICONSPORT_339026_0559
OM

OM : Himad Abdelli et Habib Beye, c'est le coup de coeur

Beye ICONSPORT_352509_0107
OM

OM : Le groupe d'Habib Beye pour l'Olympico

Fil Info

01 mars , 11:40
Lille joue gros pour éviter le divorce
01 mars , 11:20
L'ASSE se trouve un héros inattendu pour la Ligue 1
01 mars , 11:00
OM : Himad Abdelli et Habib Beye, c'est le coup de coeur
01 mars , 10:44
OM : Le groupe d'Habib Beye pour l'Olympico
01 mars , 10:40
Humilier le PSG, c’est le projet de Chelsea
01 mars , 10:20
L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes
01 mars , 9:40
Lens : Les trois raisons de croire au titre malgré l'avance du PSG
01 mars , 9:20
Esp : Lamine Yamal avoue son mal-être au Barça

Derniers commentaires

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Exactement..pourquoi les 3 autres ne font pas de meme ? Et par ailleurs on sait tous que Paris n'a pas fait la meme prepa que les autres donc vont evidemment cherchera optimiser la fatigue et la recup... Donc demande faite et validée par tous les partis = RAS circulez il y a rien a voir ! ...PS depuis hier 23h combien d'articles "négatifs" sur Paris c'est aberrant.. quand je lis le résumé du match hier dans le com du match je trouve xmca tellement réducteur a croire quils ne regardent pas les match a foot01..."Paris c'est fait peur " a la limite et encore...

OL : Il annonce un vrai problème Endrick à Lyon

Perso je pense qu'aussi il devrait etre positionné en 9; mais dans un 442 on a pas d'allier et il faut du poids devant .. On a vu le probleme quand y personne contre Strasbourg ou l'apport des centraux dans le milieu a posé enormement de pb au milieu lyonnais qui n'avait plus d'espace pour faire circuler le ballon avec une equipe alsacienne ultra haute sur le terrain tu peux au pire mettre karabec a droite himbert a gauche et endrick en 9

L1 : Le PSG avantagé, la LFP prévient l’OL et Lille

Ont ils fait la demande? Non alors qu'il la fasse apres ils pourront se plaindre

PSG-Nantes : Grégory Schneider pète les plombs

Que les autres en fasse la demande avant de parler

PSG : Khvicha Kvaratskhelia envoyé à Liverpool

Il ne va pas au Réal lui?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading