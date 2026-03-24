PSG : Enorme coup dur pour Marquinhos

L’équipe de France affrontera le Brésil jeudi soir lors d’un match amical aux États-Unis. Marquinhos pourrait manquer cette rencontre particulière pour lui contre la formation tricolore de Didier Deschamps.

Alors que la saison de clubs bat son plein en Europe, les Bleus profiteront de deux rencontres amicales aux Etats-Unis, face au Brésil et à la Colombie, pour se préparer à la Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps débuteront par ce match de prestige contre la Seleção, très attendu par les supporters des deux équipes.

Du côté brésilien, certaines absences de marque sont à prévoir face à l' équipe de France . À l’heure actuelle, il semble difficile d’imaginer que Marquinhos puisse être présent face à l’équipe de France.

Marquinhos, attention à la catastrophe

Comme le rapporte la presse brésilienne, le capitaine du PSG a été préservé ces dernières heures par sa sélection. Carlo Ancelotti ne devrait prendre aucun risque, disposant de trois autres défenseurs centraux dans son effectif : Bremer, Léo Pereira et Ibañez.

Marquinhos, qui ressent des douleurs à la cuisse droite, ne devrait donc pas affronter les Bleus. Une décision rassurante pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, mais sans doute frustrante pour le Brésilien.

Lire aussi France : Zidane va faire des grosses surprises

Marquinhos est très attaché à la France et à son club, le PSG. Le défenseur envisage même de demander prochainement la nationalité française. Il aurait pu affronter certains de ses coéquipiers franciliens, comme Désiré Doué ou Ousmane Dembélé.

Mais ce n’est pas le moment de prendre des risques, alors que le club de la capitale aura un programme chargé après la trêve internationale. Un quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool sera notamment au menu, en plus d’une lutte intense pour le titre en Ligue 1. Marquinhos devra être présent pour montrer la voie à ses coéquipiers et les guider dans ces échéances cruciales.