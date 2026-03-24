PSG : Enorme coup dur pour Marquinhos

Le culot . Certe le PSG apporte le plus de point à l’indice UEFA , Mais Lens est dans son droit de refuser et de vouloir joueur le match (potentiellement du titre) quand Paris sera occupé a penser à Liverpool. C’est légitime de leur part et tout a ridicule d’argumenter sur la défense de l’indice UEFA de la L1 alors qu’ils font absolument tout pour tuer le championnat depuis 10ans. Le CA de la ligue qui votera pour le report montrera encore que Nasser a corrompu tout le monde en France .
Faux prétxts du Qsg sà profite k leurs remplir les poches aux détriments des autres clubs vous ki prétendez être grand d'Europe les autres clubs européens pleurniche pas kom vous pour accumulation de matchs ni demande du repos à leurs ligues
Malheureusement pour nous fondé à ne sait pas travailler sous pression. On le garde jusqu’à la fin de son contrat encore une saison et on fait revenir Sage en contrat longue duree après son aventure europeene avec Lens
comment ça , reçoit !!!
Comment c’est possible qu’il ne paie aucune facture et qu’on lui prête encore de l’argent ! Le système a de failles aussi grande que celle de san andreas
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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