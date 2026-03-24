France : Zidane va faire des grosses surprises

Aah Tebas... yavait longtemps !
A l'inverse ce n'est pas parce qu'on a pas d'expérience, que l'on est pas compétent. Tes certitudes me font rire. en 20 ans de carrière dans le foot pro, Payet a très bien pu se faire une idée précise du poste de directeur sportif. Ce n'est pas un "parachuté" du foot. En fait on n'en sait rien dans un sens comme dans l'autre.
Cette fois je suis d'accord avec lui Equipe jeune et pas préparée a la saison qu'ils ont fait Mais belle saison tout de même
Donc de m.rde réuni ....
Tu peux le répéter a outrance que le PSG a des fonds illimités que ça n en fera pas pour autant une vérité... Ce n est pas parce que le PSG a collé un 5/0 humiliant à ton club que pour autant on dispose d un effectif pléthorique à la Chelsea. Quand on voit que ton equipe en jouant une quarantaine de matchs par saison arrive quand meme a avoir des blessés en pagaille, a parler de fatigue fin Mars, imagine ce que ça peut etre quand tu joues 70Matchs ? J adore quand tu essayes de parler budget, mais que jamais tu fais le parallèle avec le tiens qui avec pres de 300M, deuxieme budget du championnat loin devant le 3eme et qui pourtant se fait taper par tout ce qui passe. Tu ne m'as jamais répondu, quels sont les budgets de Bruges, du Panathinaikos, de Feyenoord etc ...? Quand l OM a demandé et obtenu le report de son match de championnat entre ses deux matchs de Coupe Europe face à l Atalanta, tu peux nous rappeler pour quel resultat ? Allez degage ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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