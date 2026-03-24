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France : Zidane va faire des grosses surprises

Equipe de France24 mars , 7:00
parHadrien Rivayrand
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Sauf énorme rebondissement, Zinédine Zidane va prendre les rênes de l’équipe de France après Didier Deschamps. L’ancien entraîneur du Real Madrid travaillerait déjà sur la composition de son futur staff.
Didier Deschamps vivra sa dernière compétition à la tête des Bleus lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le sélectionneur devrait ensuite laisser sa place à Zinédine Zidane, dont le rêve a toujours été de diriger l’équipe de France après lui.
Zidane n’échappera pas à la pression. Sans expérience sur un banc depuis 2021, il devra relever le défi de gérer une sélection où les attentes sont immenses. Pour mettre toutes les chances de son côté, le natif de Marseille a apparemment déjà commencé à préparer son futur staff afin de l’accompagner dans cette nouvelle aventure.

Tout se précise pour Zidane 

Selon les dernières informations de RMC, Zinédine Zidane est très pointilleux quant aux profils qu’il souhaite intégrer avec lui pour l’équipe de France. Dans son viseur figurent son fidèle bras droit David Bettoni ainsi qu’un homme de confiance, Hamidou Msaïdié.
Zidane réfléchirait également à la possibilité de faire appel à Alain Boghossian, avec qui il a remporté la Coupe du monde 1998 et qu’il connaît très bien. À noter que le futur sélectionneur des Bleus a aussi pris conseil auprès d’Henri Emile, même si l’ancien encadrant historique de l’équipe de France, âgé de 84 ans, ne souhaite plus reprendre du service.

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Enfin, certains membres du staff actuel de Didier Deschamps pourraient également poursuivre l’aventure si leur profil est validé par Zidane. L’objectif principal du futur sélectionneur, âgé de 53 ans, sera de s’entourer de personnes fiables et loyales, capables de préserver la confidentialité du groupe.
Zidane dispose encore de quelques mois pour finaliser la composition de son staff. Il sera intéressant de voir quand la Fédération Française de Football annoncera officiellement son arrivée, alors que l’équipe de France est déjà concentrée sur la quête d’un nouveau titre mondial. Dans ce contexte, le timing de cette nomination sera crucial.
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Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaifi et le PSG

Aah Tebas... yavait longtemps !

OM : Payet pour remplacer Benatia, tout est prévu

A l'inverse ce n'est pas parce qu'on a pas d'expérience, que l'on est pas compétent. Tes certitudes me font rire. en 20 ans de carrière dans le foot pro, Payet a très bien pu se faire une idée précise du poste de directeur sportif. Ce n'est pas un "parachuté" du foot. En fait on n'en sait rien dans un sens comme dans l'autre.

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Cette fois je suis d'accord avec lui Equipe jeune et pas préparée a la saison qu'ils ont fait Mais belle saison tout de même

Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaifi et le PSG

Donc de m.rde réuni ....

Le PSG accusé de tricher en Ligue des champions

Tu peux le répéter a outrance que le PSG a des fonds illimités que ça n en fera pas pour autant une vérité... Ce n est pas parce que le PSG a collé un 5/0 humiliant à ton club que pour autant on dispose d un effectif pléthorique à la Chelsea. Quand on voit que ton equipe en jouant une quarantaine de matchs par saison arrive quand meme a avoir des blessés en pagaille, a parler de fatigue fin Mars, imagine ce que ça peut etre quand tu joues 70Matchs ? J adore quand tu essayes de parler budget, mais que jamais tu fais le parallèle avec le tiens qui avec pres de 300M, deuxieme budget du championnat loin devant le 3eme et qui pourtant se fait taper par tout ce qui passe. Tu ne m'as jamais répondu, quels sont les budgets de Bruges, du Panathinaikos, de Feyenoord etc ...? Quand l OM a demandé et obtenu le report de son match de championnat entre ses deux matchs de Coupe Europe face à l Atalanta, tu peux nous rappeler pour quel resultat ? Allez degage ...

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