France : Zidane va faire des grosses surprises

Sauf énorme rebondissement, Zinédine Zidane va prendre les rênes de l’équipe de France après Didier Deschamps. L’ancien entraîneur du Real Madrid travaillerait déjà sur la composition de son futur staff.

Didier Deschamps vivra sa dernière compétition à la tête des Bleus lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le sélectionneur devrait ensuite laisser sa place à Zinédine Zidane, dont le rêve a toujours été de diriger l’ équipe de France après lui.

Zidane n’échappera pas à la pression. Sans expérience sur un banc depuis 2021, il devra relever le défi de gérer une sélection où les attentes sont immenses. Pour mettre toutes les chances de son côté, le natif de Marseille a apparemment déjà commencé à préparer son futur staff afin de l’accompagner dans cette nouvelle aventure.

Tout se précise pour Zidane

Selon les dernières informations de RMC, Zinédine Zidane est très pointilleux quant aux profils qu’il souhaite intégrer avec lui pour l’équipe de France. Dans son viseur figurent son fidèle bras droit David Bettoni ainsi qu’un homme de confiance, Hamidou Msaïdié.

Zidane réfléchirait également à la possibilité de faire appel à Alain Boghossian, avec qui il a remporté la Coupe du monde 1998 et qu’il connaît très bien. À noter que le futur sélectionneur des Bleus a aussi pris conseil auprès d’Henri Emile, même si l’ancien encadrant historique de l’équipe de France, âgé de 84 ans, ne souhaite plus reprendre du service.

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Enfin, certains membres du staff actuel de Didier Deschamps pourraient également poursuivre l’aventure si leur profil est validé par Zidane. L’objectif principal du futur sélectionneur, âgé de 53 ans, sera de s’entourer de personnes fiables et loyales, capables de préserver la confidentialité du groupe.

Zidane dispose encore de quelques mois pour finaliser la composition de son staff. Il sera intéressant de voir quand la Fédération Française de Football annoncera officiellement son arrivée, alors que l’équipe de France est déjà concentrée sur la quête d’un nouveau titre mondial. Dans ce contexte, le timing de cette nomination sera crucial.