ICONSPORT_279851_0152
Désiré Doué, buteur avec le Paris Saint-Germain

PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM

PSG07 janv. , 16:00
parHadrien Rivayrand
0
Ce jeudi, à l’occasion du Trophée des champions, le PSG et l’OM s’affronteront du côté du Koweït. Maxime Lopez espère que le club de la capitale ne se montrera pas trop sévère avec les Phocéens de Roberto De Zerbi.
Dimanche soir dernier, le PSG et le Paris FC se sont affrontés en Ligue 1. Les champions d’Europe sont venus à bout du PFC avec plus de difficultés que prévu. Maxime Lopez a en tout cas été impressionné par le niveau collectif affiché par les hommes de Luis Enrique. Selon lui, il est très difficile de rivaliser lorsque le PSG évolue à son meilleur niveau. D’ailleurs, le milieu de terrain se montre très inquiet pour son club de cœur, l’OM, avant le Trophée des champions de ce jeudi. Après la rencontre au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, il a même adressé un message pour le moins insolite à Désiré Doué.

Maxime Lopez a peur pour l'OM 

Selon les informations de L’Équipe, Maxime Lopez a en effet lancé à l’ancien Rennais dans les couloirs de l’enceinte francilienne : « Ne faites pas trop mal à l’OM ». Désiré Doué, revenu à un très haut niveau au PSG depuis sa blessure, ne devrait toutefois pas tenir compte de cette demande. Le Golden Boy affiche des objectifs très élevés pour 2026, à l’image du reste de ses coéquipiers.
Peu avant d’inviter Doué à épargner l’OM, Maxime Lopez avait d’ailleurs salué la qualité du jeu parisien : « Quand je jouais à Marseille, je n’ai jamais trouvé le PSG aussi fort dans la maîtrise. Je trouve que ce PSG dans la maîtrise, c’est waouh, c’est quelque chose ».

Lire aussi

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?
Si l’OM ne se considère pas favori face au PSG ce jeudi soir pour le Trophée des champions, les Phocéens espèrent bien déjouer les pronostics. D’ailleurs, lors de leur unique confrontation cette saison, les hommes de Roberto De Zerbi s’étaient imposés en Ligue 1 en septembre dernier au Stade Vélodrome.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256165_0111
OL

Bitshiabu refuse Nantes, avantage OL !

ICONSPORT_276357_0191
OM

L'OM accélère pour ce prodige algérien à 20 ME

ICONSPORT_271259_0133
FC Nantes

Nantes : Kantari pousse un premier joueur vers la sortie

ICONSPORT_281203_0283
RCSA

Strasbourg attaqué par Chelsea pour Valentin Barco

Fil Info

07 janv. , 17:20
Bitshiabu refuse Nantes, avantage OL !
07 janv. , 17:00
L'OM accélère pour ce prodige algérien à 20 ME
07 janv. , 16:40
Nantes : Kantari pousse un premier joueur vers la sortie
07 janv. , 16:20
Strasbourg attaqué par Chelsea pour Valentin Barco
07 janv. , 16:00
PSG-OM : Grave blessure pour Darryl Bakola ?
07 janv. , 15:30
OM : De Zerbi viré, son plus grand fan le lâche
07 janv. , 15:10
L'OL contacte le PSG pour sa pépite Noham Kamara !
07 janv. , 14:40
Nantes promet « des arrivées dans chaque ligne »

Derniers commentaires

PSG-OM : Grave blessure pour Darryl Bakola ?

Match inutile, il suffit d'y mettre la réserve et d'éviter les blessures, pour un match qui ne sert strictement à rien.

Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

Vaz ? Tu rêves debout...

OM : De Zerbi viré, son plus grand fan le lâche

Mais il joue toujours le titre ou pas ???

OM : De Zerbi viré, son plus grand fan le lâche

Oooh foutez nous la paix avec RDZ

L’OL ruiné par les arbitres, la fin d'un mythe

Ce classement n'a aucun sens et se construit au feeling de son auteur. Donc ASM/OL il y a eu une erreur d'arbitrage sur le 2eme but monégasque ? alors que l'arbitre est allé voir la VAR ? aucun sen s je vous dis...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading