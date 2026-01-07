PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM

Ce jeudi, à l’occasion du Trophée des champions, le PSG et l’OM s’affronteront du côté du Koweït. Maxime Lopez espère que le club de la capitale ne se montrera pas trop sévère avec les Phocéens de Roberto De Zerbi.

Dimanche soir dernier, le PSG et le Paris FC se sont affrontés en Ligue 1. Les champions d’Europe sont venus à bout du PFC avec plus de difficultés que prévu. Maxime Lopez a en tout cas été impressionné par le niveau collectif affiché par les hommes de Luis Enrique. Selon lui, il est très difficile de rivaliser lorsque le PSG évolue à son meilleur niveau. D’ailleurs, le milieu de terrain se montre très inquiet pour son club de cœur, l’OM, avant le Trophée des champions de ce jeudi. Après la rencontre au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, il a même adressé un message pour le moins insolite à Désiré Doué.

Maxime Lopez a peur pour l'OM

Selon les informations de L’Équipe, Maxime Lopez a en effet lancé à l’ancien Rennais dans les couloirs de l’enceinte francilienne : « Ne faites pas trop mal à l’OM ». Désiré Doué, revenu à un très haut niveau au PSG depuis sa blessure, ne devrait toutefois pas tenir compte de cette demande. Le Golden Boy affiche des objectifs très élevés pour 2026, à l’image du reste de ses coéquipiers.

Peu avant d’inviter Doué à épargner l’OM, Maxime Lopez avait d’ailleurs salué la qualité du jeu parisien : « Quand je jouais à Marseille, je n’ai jamais trouvé le PSG aussi fort dans la maîtrise. Je trouve que ce PSG dans la maîtrise, c’est waouh, c’est quelque chose ».

Si l’OM ne se considère pas favori face au PSG ce jeudi soir pour le Trophée des champions, les Phocéens espèrent bien déjouer les pronostics. D’ailleurs, lors de leur unique confrontation cette saison, les hommes de Roberto De Zerbi s’étaient imposés en Ligue 1 en septembre dernier au Stade Vélodrome.