PSG : Donnarumma répond à l'attaque de Luis Campos

PSG18 sept. , 11:40
parEric Bethsy
Satisfait du changement de gardien opéré cet été, Luis Campos n’est pas tendre avec Gianluigi Donnarumma. Le portier transféré à Manchester City a été la cible de critiques. Mais l’Italien n’a pas jugé nécessaire de répondre au conseiller sportif du Paris Saint-Germain.
Luis Campos n’était pas là pour rendre hommage à Gianluigi Donnarumma. Invité par RMC lundi en début de soirée, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a jugé l’Italien responsable de son départ. Le gardien poussé vers la sortie et transféré à Manchester City a selon lui refusé la nouvelle politique du club francilien.
« Le club est plus important que n'importe qui. Ça a changé au PSG, expliquait le Portugais. Donnarumma, c'est un ensemble de circonstances qui ont amené à son départ. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d'avant, pas du PSG actuel... Notre politique est très liée au mérite, tu gagnes plus quand tu le mérites. (…) La stabilité du club ne va pas changer en fonction d'un joueur qui veut être différent. (…) Ce n'est pas ton passé qui va faire de toi un titulaire au PSG. C'est notre politique. »
On peut dire que Luis Campos n’a pas été tendre avec le Citizen. Il serait étonnant que le principal intéressé n’ait pas entendu parler des propos de son ancien supérieur. Mais avant le choc face à Naples en Ligue des Champions ce jeudi, le dernier rempart de Pep Guardiola n’a pas jugé nécessaire de répondre. Gianluigi Donnarumma a préféré s’adresser à ses ex-coéquipiers du Paris Saint-Germain.

« Certaines personnes ont pris une décision, ils ont fait leur choix, ça fait partie du football. Chacun fait ses propres choix, je suis ici aujourd’hui. Je suis content et fier. Je souhaite le meilleur à mes anciens coéquipiers, ils le méritent. J’ai d’excellentes relations avec eux, ils m’ont toujours témoigné leur affection, même quand ils savaient que j’allais partir, ça a été important pour moi. Savoir que je pars avec cet héritage me rend fier. Je ne parlerai pas des autres décisions, aujourd’hui je suis à City », a esquivé le prédécesseur de Lucas Chevalier à Paris.
