PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Déjà prêté à Fenerbahçe l’hiver dernier, Milan Skriniar a été définitivement transféré au club turc. Avec du recul, l’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain ne comprend toujours pas comment l’entraîneur Luis Enrique a pu l’éjecter aussi brutalement.

Plus d'un mois après l’officialisation de son transfert à Fenerbahçe, Milan Skriniar s’interroge encore sur la fin de son aventure au Paris Saint-Germain . Le défenseur central, déjà prêté au club turc l’hiver dernier, avait disparu des plans de l’entraîneur Luis Enrique. Manifestement, l’international slovaque n’a pas obtenu d’explication de la part du technicien. Lui qui ne comprend toujours pas son éviction selon lui comparable à celle du gardien Gianluigi Donnarumma.

« A mon arrivée, pendant les six premiers mois, j'ai joué tout le temps, a rappelé l’ancien joueur de l’Inter Milan à Sky Sport. Gigio et moi étions les deux joueurs ayant joué le plus de minutes. Puis, lors du premier match en janvier, au Trophée des Champions, je me suis blessé à la cheville. J'ai été absent quatre mois, et à mon retour en fin de saison, le coach a pris la décision pendant la préparation estivale de ne pas compter sur moi. C'était une surprise pour moi, car deux semaines auparavant, tout était différent et tout le monde parlait de moi différemment. Puis, du jour au lendemain, tout a changé. »

« Mais c'est le football… On a vu ce qui s'est passé avec Gigio. C'est le meilleur gardien du monde et de tous les temps en ce moment. Il a aidé le PSG à remporter la Ligue des Champions, et on a vu ce qu'il s'est passé, a glissé Milan Skriniar. Lui et moi devons regarder vers l'avenir. Je serai toujours un supporter du PSG, j'ai une excellente relation avec les joueurs. Ce qui s'est passé est passé, il faut regarder vers l'avenir. » Au vu de sa déclaration, le défenseur central a quand même du mal à tourner la page.