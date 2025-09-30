ICONSPORT_266634_0324
PSG : Deux stars sur la sellette, Luis Enrique est furieux

Plombé par les blessures de Dembélé, Doué et plus récemment Barcola et Kvaratskhelia, Luis Enrique a été trahi par ses deux remplaçants préférés au PSG.
Le mois de septembre a été pénible pour le Paris Saint-Germain. Certes, le club de la capitale a parfaitement démarré sa campagne de Ligue des Champions avec une éclatante victoire sur  l’Atalanta Bergame (4-0). Luis Enrique se serait néanmoins bien passé de la défaite à Marseille et de la cascade de blessures dont le PSG est victime. En l’espace de seulement quelques semaines, le club parisien a perdu Marquinhos, Joao Neves, Dembélé, Doué ou plus récemment Barcola et Kvaratskhelia. Toutes ces absences ont obligé le technicien espagnol à faire davantage confiance à certains remplaçants habituels.
Des joueurs défendus cet été par Luis Enrique malgré leur statut puisque le coach du PSG a refusé de trop recruter pour ne pas définitivement barrer certains joueurs. C’est notamment le cas de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos. Or, comme l’indique le quotidien L’Equipe dans son édition du jour, le milieu offensif sud-coréen et l’attaquant portugais ne répondent pas (du tout) aux attentes du staff parisien depuis qu’ils ont plus de temps de jeu.

« Les absences seraient moins visible, peut-être, si le bouillonnement offensif était plus important, et si la concurrence parvenait à remplir le vide, comme elle l'avait fait au printemps. Mais les deux attaquants remplaçants, qui avaient fait basculer la Supercoupe, le 13 août, Gonçalo Ramos et Lee Kang-in, n'ont pas vraiment occupé la place. Lee n'a pas pesé sur les matches, et Ramos n'a marqué qu'une fois » note Vincent Duluc dans les colonnes du quotidien national.
Les deux joueurs ont tout intérêt à réagir dans les semaines à venir car sans cela, leur départ sera assurément évoqué lors des prochaines périodes de mercato. Et cette fois, le binôme composé de Luis Enrique et de Luis Campos ne se gênera pas pour recruter afin d’améliorer la concurrence et les choix à la disposition du coach catalan dans le secteur offensif. Le nom de Maghnes Akliouche revient déjà avec énormément d’insistance, une recrue qui menacerait directement le statut de Kang-in Lee dans la capitale.
Loading