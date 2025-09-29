Hécatombe au PSG, les joueurs sont fous de joie

Le PSG se déplace ce mercredi sur la pelouse de Barcelone avec une équipe amoindrie par les blessures de plus en plus nombreuses ces dernières semaines. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Joao Neves, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos… Les pépins physiques s’enchaînent à la vitesse de l’éclair au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. De quoi inquiéter alors que les joueurs de Luis Enrique, qui ont disputé la finale de la Coupe du monde des clubs cet été, n’ont pas eu de véritable préparation avant le début de la Ligue 1. Les organismes en paient aujourd’hui le prix cher, et ces absences préjudiciables sur le plan sportif peuvent aussi être perçues par les joueurs comme un repos forcé nécessaire.

C’est en tout cas l’avis exprimé sur Ici Paris Île-de-France par Ambre Godillon, qui s’efforce à voir le positif malgré les problèmes que les absences posent à Luis Enrique avant un tel déplacement. « Peut être que je caricature un peu. Mais dans ce calendrier surchargé, où il n’y a aucun temps mort, ces petites parenthèses à l’infirmerie sont aussi synonymes de repos forcés. Comme Fabian Ruiz qu’on a laissé volontairement en tribune contre Auxerre, ou Vitinha, qu’on a donc sorti par précaution. Offrir des plages de récupération indispensables dans ce long marathon » juge l’ancienne journaliste de PSG TV et de DAZN avant de conclure.

Champions League 01 octobre 2025 à 21:00 FC Barcelona 21:00 Paris Saint Germain

« Alors oui, c’est le Barça, c’est pas cool, ça fait peur, y’a Lamine Yamal, y’a les fantômes de la Catalogne. Mais il faut relativiser. L’objectif, c’est d’avoir des Parisiens au top niveau au printemps, lorsque l'altitude s'élevera. En attendant, on n’oublie pas que Paris a été sacré champion d’Europe en ayant commencé sa saison de Ligue des champions l’année dernière avec des joueurs loin de leur état de forme ». De quoi faire relativiser sur les absences du mois de septembre, même si elles sont très nombreuses et qu’elles touchent des joueurs majeurs. Luis Enrique récupèrera heureusement certains cadres pour le déplacement à Barcelone, dont notamment Barcola ou encore Vitinha et Ruiz.