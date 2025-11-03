ICONSPORT_275409_0091
Désiré Doué - PSG

PSG : Désiré Doué finalement absent deux mois et demi ?

PSG03 nov. , 23:00
parClaude Dautel
Victime d'un nouveau problème musculaire à la cuisse lors du match Lorient-PSG, Désiré Doué pourrait être absent plus longtemps que prévu. Les examens pratiqués par l'ailier français confirment que ce souci n'est pas anodin.
Une semaine après avoir quitté ses coéquipiers du Paris Saint-Germain en larmes, Désiré Doué avait retrouvé le moral puisque samedi, il est venu saluer ses coéquipiers après la victoire arrachée contre Nice, et cela, avec un grand sourire. Cependant, l'ancien joueur du Stade Rennes sait désormais qu'il va devoir subir une absence nettement plus longue que celle consécutive à son pépin physique avec les Bleus, en septembre.
Selon Damien Degorre, même si le PSG est resté flou dans son communiqué médical au sujet de Désiré Doué, les examens pratiques par ce dernier ont révélé une lésion de la cuisse de grade 3, sur une échelle qui va jusqu'à 4. Autrement dit, c'est très sérieux et il semble dorénavant peu probable que le meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions ne rejouera pas en 2025, contrairement à ce que tout le monde espérait.

Année 2025 terminée pour Désire Doué

Même s'il est difficile de fixer précisément une date de retour pour Désiré Doué, le journaliste de L'Equipe, précise que du côté du Paris Saint-Germain, si certains pensent que le joueur de 20 ans pourrait être de retour pour la fin de l'année, d'autres sont convaincus que Doué ne pourra pas être à la disposition de Luis Enrique avant la mi-janvier 2026. C'est forcément un très gros coup dur pour l'attaquant français du PSG, mais aussi pour le club de la capitale qui va devoir composer sans l'un de ses joueurs les plus efficaces.
D'autant que dans le même temps, un léger flou est apparu à la fin du match contre Nice concernant l'état de santé d'Ousmane Dembélé. Même si l'entraîneur parisien a affirmé que le Ballon d'Or était en état de jouer contre le Bayern Munich, ses dernières sorties ont montré que Dembélé n'était pas du tout à 100% et que sa douleur n'avait pas entièrement disparu. Si le Paris SG devait jouer sur une longue période sans Doué et Dembélé, les choses pourraient se tendre pour Paris, qui n'a pas fait le break en Ligue 1 et qui va avoir un calendrier pas simple en Ligue des champions d'ici la fin de l'année.
Derniers commentaires

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

Qu'ils gardent Endruck. Nous on prend Endrick. C'est du gagnant-gagnant !

OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

Pourquoi il vient parler celui-là ? Qu'il se concentre sur son équipe qui n'a pas réussi à faire trembler un OL réduit à 10 tout le match et qui s'est même fait dominer en 1ère.

PSG : Hakimi s'imagine bien Ballon d'Or

Il le mérite sans contestation

L’OL va défier le PSG à son propre jeu

Déjà qu'ils se font dessus face aux petits...

L’OL va défier le PSG à son propre jeu

"On enchaîne pas mal de matchs avec un calendrier qui n'est pas juste pour nous" Mais personne ne vous a forcé à jouer l'Europe mon coco ! C'est pas la faute du PFC de ne pas jouer l'Europe ! On a joué des équipes aussi privés d'Europe et on n'a pas chialé. Quant à nos calendriers d'avant rencontre c'est pareil on s'est battu pour être en Ldc pendant que Lyon a payé pour avoir que l'Europa avec les inconvénients qui vont avec , c'est la faute de personne à part du club.

