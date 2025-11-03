PSG : Désiré Doué finalement absent deux mois et demi ?

Victime d'un nouveau problème musculaire à la cuisse lors du match Lorient-PSG, Désiré Doué pourrait être absent plus longtemps que prévu. Les examens pratiqués par l'ailier français confirment que ce souci n'est pas anodin.

Une semaine après avoir quitté ses coéquipiers du Paris Saint-Germain en larmes, Désiré Doué avait retrouvé le moral puisque samedi, il est venu saluer ses coéquipiers après la victoire arrachée contre Nice, et cela, avec un grand sourire. Cependant, l'ancien joueur du Stade Rennes sait désormais qu'il va devoir subir une absence nettement plus longue que celle consécutive à son pépin physique avec les Bleus, en septembre.

Selon Damien Degorre, même si le PSG est resté flou dans son communiqué médical au sujet de Désiré Doué, les examens pratiques par ce dernier ont révélé une lésion de la cuisse de grade 3, sur une échelle qui va jusqu'à 4. Autrement dit, c'est très sérieux et il semble dorénavant peu probable que le meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions ne rejouera pas en 2025, contrairement à ce que tout le monde espérait.

Année 2025 terminée pour Désire Doué

Même s'il est difficile de fixer précisément une date de retour pour Désiré Doué, le journaliste de L'Equipe, précise que du côté du Paris Saint-Germain, si certains pensent que le joueur de 20 ans pourrait être de retour pour la fin de l'année, d'autres sont convaincus que Doué ne pourra pas être à la disposition de Luis Enrique avant la mi-janvier 2026. C'est forcément un très gros coup dur pour l'attaquant français du PSG, mais aussi pour le club de la capitale qui va devoir composer sans l'un de ses joueurs les plus efficaces.