PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes

Entré à la 72e minute du match PSG-Nice, Ousmane Dembélé n'a pas réellement pesé dans la victoire finale de son équipe. Pire encore, l'attaquant serait de nouveau blessé, selon un dialogue diffusé par Ligue 1+.

J’ai trop mal à l'ischio » à destination d'Achraf Hakimi, qui se tient à ses côtés. Tout cela en se tenant l'arrière de la cuisse droite. Quelques secondes qui ont de quoi inquiéter les supporters du PSG, et qui donnent une information importante au Bayern Munich. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel s'est promise de ne rien cacher des matchs de Ligue 1, elle à qui on a parfois reproché de censurer certaines banderoles de supporters ou certaines scènes chaotiques sur les bords de terrain. Mais, quelques heures après la fin du match PSG, via les réseaux sociaux, Ligue 1+ a diffusé une scène qui dure quelques secondes dans laquelle l'on voit les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont fêter le succès arraché à l'ultime seconde contre l'OGC Nice . Et dans cette séquence, on peut lire sur les lèvres d'Ousmane Dembélé un «» à destination d'Achraf Hakimi, qui se tient à ses côtés. Tout cela en se tenant l'arrière de la cuisse droite. Quelques secondes qui ont de quoi inquiéter les supporters du PSG, et qui donnent une information importante au Bayern Munich.

Cette séquence diffusée peu avant minuit n'a évidemment pas donné lieu à des commentaires officiels du Paris Saint-Germain , Luis Enrique n'ayant pas du tout parlé de cela lors de sa conférence. Cette douleur revient alors qu'Ousmane Dembélé s'était déjà blessé au même endroit début septembre avec l'équipe de France, ce qui lui avait valu une absence de plusieurs semaines. L'inquiétude est donc grande du côté du PSG de voir le Ballon d'Or 2025 ne pas pouvoir tenir son poste face au Bayern Munich, qui arrive en très grande forme mardi au Parc des Princes en Ligue des champions

Pour Ousmane Dembélé, le timing va être très serré, puisque l'attaquant devra passer des examens ce dimanche, en espérant que cette douleur ne soit pas annonciatrice d'une rechute, qui pourrait encore une fois l'éloigner des terrains quelques semaines. Même si le PSG a pris ses aises en Ligue des champions avec neuf points pris sur neuf, les prochaines affiches pourraient être plus compliquées en l'absence de l'attaquant international français, sachant que Désiré Doué est, lui aussi, forfait jusqu'à la fin de l'année.

Ce qui est certain, c'est que cette fois personne ne pourra reprocher à la chaîne Ligue 1+ de ne pas avoir révélé un petit scoop, même si du côté de Luis Enrique, on aurait probablement préféré que cette grosse incertitude sur la présence d'Ousmane Dembélé contre le Bayern Munich ne se soit pas révélée aussi tôt que cela.