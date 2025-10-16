Le PSG obligé d'exploser sa grille salariale pour Dembélé

Le Ballon d’Or gagné par Ousmane Dembélé a ouvert le débat de sa prolongation et d’une augmentation de salaire réclamée par l’attaquant du PSG, ce à quoi le club parisien est plutôt réticent pour le moment.

Ousmane Dembélé a définitivement changé de statut et de dimension. Vainqueur du Ballon d’Or en septembre dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain est tout d’un coup devenu un autre homme. Leader du club parisien sur le terrain et en dehors l’an passé, l’international français aspire à poursuivre dans cette voie. Mais avec une telle récompense individuelle, l’ancien joueur du FC Barcelone devient aussi plus exigeant… et plus gourmand . En pleine négociation de prolongation avec le PSG, Ousmane Dembélé réclame une augmentation salariale en adéquation avec son nouveau statut.

Le Paris Saint-Germain est pour l’instant réticent à cette idée, une grave erreur selon Samir Nasri. Sur le plateau de Canal+, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a donné son avis sur ce dossier. Et pour le consultant, le champion d’Europe ne doit pas regarder à la dépense et n’a pas d’autre choix que de faire une exception avec son Ballon d’Or en cassant sa tirelire si cela est nécessaire pour le conserver et le prolonger.

« Pour moi, le PSG doit tout faire pour le prolonger. Il a pris une autre dimension dans cette équipe. En plus de ses performances sur le terrain, je trouve que son état d’esprit est irréprochable. C’est un leader de part ce qu’il représente sur le terrain, c’est le premier vrai Ballon d’Or d’un joueur du PSG. Je pense que Paris doit faire l’effort de le prolonger, peu importe le prix. Car si à chaque fois que ton joueur devient trop grand, il s’en va, alors ça veut dire qu’il faut repasser par une année de reconstruction. Le PSG ne doit pas perdre son temps sur ça et doit essayer de le prolonger » estime Samir Nasri, qui ne croit pas que le Paris SG a intérêt à perdre son temps en négociant avec trop de réticence l’augmentation de salaire réclamée par Ousmane Dembélé. Reste à voir dans ce dossier de poker-menteur qui lâchera du lest en premier et qui obtiendra gain de cause.