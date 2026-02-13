PSG : Dembélé règle ses comptes après la défaite à Rennes

Grosse colère du Ballon d'Or après la défaite du PSG face à Rennes (3-1). Certains joueurs sont clairement pointés du doigt.

Ousmane Dembélé avait quelques comptes à régler après la défaite de son équipe à Rennes. Si le scénario du match est assez cruel pour les joueurs du PSG tant ils ont dominé les débats, le champion du monde français n’a pas fait dans la demi-mesure. Pour lui, la formation bretonne a tout donné et mérite sa victoire. Et Paris ne mérite pas mieux en raison d’attitudes qui ne lui conviennent pas.

« On s’est fait piéger c’est sur, mais cette défaite, c’est parce qu’on doit jouer pour le Paris SG, pas pour soi-même. On doit mettre plus d'envie. Pour pouvoir gagner des matchs. L’année dernière, c’est ça qui a marché, c’est le collectif. On doit jouer pour l’équipe, pas pour soi-même. On doit retrouver ça. C'est le PSG qui doit être en premier », a répété le Ballon d’Or, qui fait certainement référence à plusieurs actions où il estime qu’il aurait pu être servi.

Un petit règlement de comptes qu’il va falloir surveiller, tant jusqu’à présent les attaquants du PSG tiraient tous dans le même sens. Mais cette défaite surprise face à une équipe de Rennes en grande difficulté avant cela, cinq jours après le triomphe face à l’OM, va être difficile à digérer pour le club de la capitale.