PSG : Dembélé enchaîne les déclarations d’amour au Barça

Plus de deux ans après son départ, Ousmane Dembélé n’a pas oublié son passage au FC Barcelone. L’attaquant du Paris Saint-Germain reste très attaché au club catalan et à d’anciens coéquipiers comme Gavi à qui le Français a envoyé un message de soutien sur les réseaux sociaux.

Battus dans la course au Ballon d’Or, Lamine Yamal et le FC Barcelone ont quand même eu droit à un hommage de la part du vainqueur. Ousmane Dembélé, qui a désigné son ancienne formation comme « le club de (ses) rêves », a eu une pensée pour son principal concurrent qu’il voit déjà remporter le trophée dans les années à venir. Il est clair que le Français reste très attaché au Barça malgré les tensions au moment de leur séparation à l’été 2023.

A l’époque, Ousmane Dembélé et son agent avaient profité d’une clause libératoire à 50 millions d’euros pour filer au Paris Saint-Germain . Manifestement, l’épisode a été oublié. Ce que confirme le nouveau message du Parisien sur les réseaux sociaux. Cette fois, l’international tricolore s’est plus particulièrement adressé à Gavi. Le milieu du Barça, victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou en novembre 2023, a régulièrement souffert de douleurs depuis son retour à la compétition.

Encore gêné cette saison, l’Espagnol a décidé de subir une arthroscopie qui devait seulement l’éloigner des terrains pendant trois à cinq semaines. Mais les médecins ont dû pratiquer une suture afin de préserver son ménisque. Le Blaugrana va donc rester à l’infirmerie pendant quatre à cinq mois, d’où l’attention d’Ousmane Dembélé envers son ami. « Beaucoup de force petit frère, j’espère que tu te rétabliras très vite pour qu’on puisse à nouveau te voir profiter sur le terrain, a écrit le Ballon d’Or sur Instagram. Je t’embrasse fort, tu me manques ! » Malgré l'indisponibilité de Gavi, les deux hommes pourraient se croiser à l'occasion du match de Ligue des Champions entre le Barça et les Parisiens mercredi.