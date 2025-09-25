ICONSPORT_271641_0025
Ousmane Dembélé

PSG : Dembélé enchaîne les déclarations d’amour au Barça

PSG25 sept. , 18:30
parEric Bethsy
Plus de deux ans après son départ, Ousmane Dembélé n’a pas oublié son passage au FC Barcelone. L’attaquant du Paris Saint-Germain reste très attaché au club catalan et à d’anciens coéquipiers comme Gavi à qui le Français a envoyé un message de soutien sur les réseaux sociaux.
Battus dans la course au Ballon d’Or, Lamine Yamal et le FC Barcelone ont quand même eu droit à un hommage de la part du vainqueur. Ousmane Dembélé, qui a désigné son ancienne formation comme « le club de (ses) rêves », a eu une pensée pour son principal concurrent qu’il voit déjà remporter le trophée dans les années à venir. Il est clair que le Français reste très attaché au Barça malgré les tensions au moment de leur séparation à l’été 2023.

Lire aussi

Dembélé surclasse Lamine Yamal, le Barça est d'accordDembélé surclasse Lamine Yamal, le Barça est d'accord
Ballon d'Or : Dembélé a pulvérisé Yamal, le détail des votesBallon d'Or : Dembélé a pulvérisé Yamal, le détail des votes
A l’époque, Ousmane Dembélé et son agent avaient profité d’une clause libératoire à 50 millions d’euros pour filer au Paris Saint-Germain. Manifestement, l’épisode a été oublié. Ce que confirme le nouveau message du Parisien sur les réseaux sociaux. Cette fois, l’international tricolore s’est plus particulièrement adressé à Gavi. Le milieu du Barça, victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou en novembre 2023, a régulièrement souffert de douleurs depuis son retour à la compétition.
Encore gêné cette saison, l’Espagnol a décidé de subir une arthroscopie qui devait seulement l’éloigner des terrains pendant trois à cinq semaines. Mais les médecins ont dû pratiquer une suture afin de préserver son ménisque. Le Blaugrana va donc rester à l’infirmerie pendant quatre à cinq mois, d’où l’attention d’Ousmane Dembélé envers son ami. « Beaucoup de force petit frère, j’espère que tu te rétabliras très vite pour qu’on puisse à nouveau te voir profiter sur le terrain, a écrit le Ballon d’Or sur Instagram. Je t’embrasse fort, tu me manques ! » Malgré l'indisponibilité de Gavi, les deux hommes pourraient se croiser à l'occasion du match de Ligue des Champions entre le Barça et les Parisiens mercredi.
Articles Recommandés
real vinicius ruine sa carriere a cause de mbappe iconsport 256745 0055 396411
Kylian Mbappé

Clash au barbecue du Real Madrid, Mbappé est dans le coup

ICONSPORT_271688_0051
ASSE

ASSE : Lucas Stassin prépare son départ

lille n a pas fini son mercato de reve genesio 31 398365
LOSC

Lille - SK Brann : Les compos (18h45 sur Canal+)

ICONSPORT_184095_0051
OM

Le Real est trop gourmand, l'OM n'en veut plus

Fil Info

19:00
Clash au barbecue du Real Madrid, Mbappé est dans le coup
18:00
ASSE : Lucas Stassin prépare son départ
17:37
Lille - SK Brann : Les compos (18h45 sur Canal+)
17:30
Le Real est trop gourmand, l'OM n'en veut plus
17:10
Code promo 1xbet BSCMAX en Afrique valide en 2025
17:05
Top 10 des meilleurs sites de paris sportifs en France 2025
17:00
Rooney humilie Haaland, il ne vaut pas Mateta
16:30
Rothen vire ce joueur du PSG
16:00
L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Rires, vu comme je le fais danser on peut dire qu'il est déjà danseuse étoile.

OL : Drapeau de l'Algérie déchiré, Lyon tape fort

Mais qui dit ca ?? Qui dit que ce nest pas grave ?? Hormis l'extrême droite pour fabuler et etre dans le rôle du gentil calimero je vois pas... Ah si c'était de l'ironie alors... ca me rassure

Rooney humilie Haaland, il ne vaut pas Mateta

Il dit de la merde.... pour le joueur de classe qu'il était, ça fait mal :/

Rothen vire ce joueur du PSG

Peut être tout simplement un prêt dans un club où il aura plus sa chance de batailler pour être titulaire. Au PSG c'est peine perdue avec nos trois artistes.

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

Espérons et surtout qu'il ne lui arrive rien. La Ligue 1 a besoin du 2e clubs le plus titré de France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading