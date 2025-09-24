G1eOYmrWwAAS6cc
Lamine Yamal Ousmane Dembele

Dembélé surclasse Lamine Yamal, le Barça est d'accord

Liga24 sept. , 23:00
parEric Bethsy
Forcément déçu de la deuxième place de Lamine Yamal, le FC Barcelone reste beau joueur. Le club catalan admet publiquement que son ancien joueur Ousmane Dembélé mérite amplement le Ballon d’Or 2025.
Alors que le père de Lamine Yamal dénonce « un grand préjudice » et « quelque chose de très étrange », le FC Barcelone réagit avec beaucoup plus de classe. Le champion d’Espagne, dont le président Joan Laporta a immédiatement recadré Mounir Nasraoui, accepte sans broncher la deuxième place de sa star au classement du Ballon d’Or. Les Blaugrana considèrent qu’Ousmane Dembélé mérite amplement le trophée tant convoité.
Lundi soir au Théâtre du Châtelet, Lamine Yamal a lui-même félicité l’attaquant du Paris Saint-Germain pour sa victoire. Puis l’ailier du Barça a encore salué le Français sur les réseaux sociaux. Le club catalan aurait pu s’arrêter là. Mais ce mercredi en conférence de presse, l’entraîneur Hansi Flick en a rajouté une couche sur le mérite d’Ousmane Dembélé et le fair-play de son jeune talent. « J'ai parlé à Lamine Yamal hier (mardi) et je pense qu'il va bien, a témoigné l’Allemand devant les médias. Pour lui, c'est aussi une source de motivation pour les années à venir. »

Lire aussi

LdC : Barcola, Neves et Doué de retour à Barcelone, le PSG respireLdC : Barcola, Neves et Doué de retour à Barcelone, le PSG respire
Barça - PSG : Lamine Yamal a un planBarça - PSG : Lamine Yamal a un plan
« Et Ousmane Dembélé le mérite aussi, c'est un vote et beaucoup de choses peuvent arriver. Je pense qu'il le prend bien et qu'il est motivé pour le montrer cette saison. Peut-être que l'année prochaine il sera également en lice pour le Ballon d'Or. Mais quand on voit, ce que j'apprécie beaucoup, que de nombreux joueurs de notre équipe sont dans cette situation, je trouve que c'est formidable pour une équipe. Cela en dit long sur la saison dernière et c'est également notre objectif pour cette saison », a annoncé le coach du Barça en référence à Raphinha (5e), Pedri (11e) et Robert Lewandowski (17e).
Articles Recommandés
ICONSPORT_271464_0171
Monaco

L1 : Ansu Fati plus fort que Greenwood, la grosse claque

ICONSPORT_271775_0010
Liga

Esp : Julian Alvarez sauve l'Atlético avec un triplé

ICONSPORT_271288_0188
OGC Nice

Nice : Franck Haise, c'est l'humiliation

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Fil Info

23:30
L1 : Ansu Fati plus fort que Greenwood, la grosse claque
23:28
Esp : Julian Alvarez sauve l'Atlético avec un triplé
23:08
Nice : Franck Haise, c'est l'humiliation
23:01
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
22:56
EL : Nice chute d'entrée contre la Roma
22:30
OL : Une recrue décriée est le futur taulier en défense
22:00
Le Real propose un échange délirant au PSG
21:30
Bordeaux : Bruno Irlès viré, pour quoi faire ?
21:00
Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

Derniers commentaires

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

1 Covid 1 hécatombe de blessures post mondial 1 cérémonie du BO On se revoie dans 5 ans, s'il y a eu une éruption volcanique, un séisme, une nouvelle épidémie ou une attaque nucléaire ;-)

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

Non, ça c'est faux. On ne l'admettrait pas de nos joueurs. Lundi, il avaient la tête ailleurs, ça c'est vrai, mais c'est parce que la cérémonie du Ballon d'Or en concernait bcp directement, et tous indirectement. Ca aurait été une autre raison d'ailleurs, on aurait vraiment été fâché contre nos joueurs. Mais là, ça couronnait une saison légendaire donc on ne peut que leur pardonner.

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

Toi qui aimes les mecs musclés en slip, ne vient pas parler de qui se fait ouvrir ^^

« Je mets les pieds dans le plat » : Lille atomise l’arbitrage en Ligue 1

Très bien Genesio n’est ni le premier ni le dernier à critiquer l arbitrage enL1. Cela étant je n’ai jamais entendu ni de lui ni de tous les autres proposer des solutions pour améliorer la situation...... Cela dit l’arbitrage parfait n’existe pas surtout quand on perd ......😀😀😀

EL : Nice chute d'entrée contre la Roma

Un Mancini qui vient planter le but du 0-2 pour la Roma sur la pelouse d'un club français... Ca me rappelle qq chose

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading