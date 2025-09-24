Dembélé surclasse Lamine Yamal, le Barça est d'accord

Forcément déçu de la deuxième place de Lamine Yamal, le FC Barcelone reste beau joueur. Le club catalan admet publiquement que son ancien joueur Ousmane Dembélé mérite amplement le Ballon d’Or 2025.

un grand préjudice » et « quelque chose de très étrange », le Alors que le père de Lamine Yamal dénonce «» et «», le FC Barcelone réagit avec beaucoup plus de classe. Le champion d’Espagne, dont le président Joan Laporta a immédiatement recadré Mounir Nasraoui, accepte sans broncher la deuxième place de sa star au classement du Ballon d’Or. Les Blaugrana considèrent qu’Ousmane Dembélé mérite amplement le trophée tant convoité.

Lundi soir au Théâtre du Châtelet, Lamine Yamal a lui-même félicité l’attaquant du Paris Saint-Germain pour sa victoire. Puis l’ailier du Barça a encore salué le Français sur les réseaux sociaux. Le club catalan aurait pu s’arrêter là. Mais ce mercredi en conférence de presse, l’entraîneur Hansi Flick en a rajouté une couche sur le mérite d’Ousmane Dembélé et le fair-play de son jeune talent. « J'ai parlé à Lamine Yamal hier (mardi) et je pense qu'il va bien, a témoigné l’Allemand devant les médias. Pour lui, c'est aussi une source de motivation pour les années à venir. »

« Et Ousmane Dembélé le mérite aussi, c'est un vote et beaucoup de choses peuvent arriver. Je pense qu'il le prend bien et qu'il est motivé pour le montrer cette saison. Peut-être que l'année prochaine il sera également en lice pour le Ballon d'Or. Mais quand on voit, ce que j'apprécie beaucoup, que de nombreux joueurs de notre équipe sont dans cette situation, je trouve que c'est formidable pour une équipe. Cela en dit long sur la saison dernière et c'est également notre objectif pour cette saison », a annoncé le coach du Barça en référence à Raphinha (5e), Pedri (11e) et Robert Lewandowski (17e).