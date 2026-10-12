PSG : Dembélé en vacances, ça grogne à Paris

Ousmane Dembélé a fait son retour à l'entraînement samedi au Paris Saint-Germain après deux journées de repos supplémentaires. Luis Enrique assume totalement cette décision, bien que le Ballon d'Or 2025 peine à en comprendre la justification.

On a décidé que Nuno Mendes et Ousmane Dembélé devaient se reposer pour préparer les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Ce sera quelque chose de normal cette saison », a justifié Luis Enrique avant Dans la foulée des quatre matchs internationaux disputés par l'équipe de France, Ousmane Dembélé a eu droit à un peu de vacances. Celles-ci ont été accordées par l'entraîneur du PSG en accord avec le staff médical du club et notamment le préparateur physique qui suit au quotidien l'attaquant de 29 ans. «», a justifié Luis Enrique avant la victoire contre Le Mans (3-1) . Cette saison, Ousmane Dembélé n'a joué aucun match en entier, et a même déjà raté deux rencontres de Ligue 1. Tout cela avec la même justification, à savoir qu'il doit se reposer.

Dembélé ne comprend pas totalement Luis Enrique

Et même si cela fait deux saisons que l'ancien joueur du FC Barcelone enchaîne les matchs avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, Ousmane Dembélé a du mal à comprendre cette gestion par Luis Enrique. Selon L'Equipe, le Ballon d'Or 2025 pense, lui, que ces repos accordés par son entraîneur ont peut-être un effet contre-productif. « Une gestion qui, parfois, suscite une forme de frustration chez Dembouz qui, lors de la campagne de Ligue des champions l’an dernier, sur des matchs à enjeux, s’était étonné de souffrir physiquement après la 60e minute et qui ne serait pas toujours contre le fait d’accumuler du temps de jeu afin de nourrir son foncier », écrit Hugo Delorm.

Cependant, malgré les doutes de son joueur, Luis Enrique est lui convaincu que cette stratégie est la bonne. Et les résultats du Paris Saint-Germain depuis deux saisons plaident en faveur du technicien espagnol. Car il est vrai qu'avant de signer avec les doubles champions d'Europe, Ousmane Dembélé avait la réputation d'être un joueur très fragile. Mais ce n'est plus le cas, en dehors de petits bobos, et même s'il grogne un peu, l'attaquant formé à Rennes va pouvoir montrer mercredi contre Manchester City que cette pause lui a fait du bien. Car sauf énorme surprise, Dembélé sera titulaire à l'Etihad avec à ses côtés Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, même si Maghnes Akliouche bénéficie de l'énorme confiance de son coach.