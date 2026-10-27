PSG : Dembélé drague une cible à 100 ME à Londres
Eli Junior Kroupi

PSG : Dembélé drague une cible à 100 ME à Londres

PSG
parHadrien Rivayrand
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Ousmane Dembélé était présent à la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi soir, à Londres. C’était également le cas d’un certain Eli Junior Kroupi, nommé au classement des jeunes talents masculins de l'année.
Ousmane Dembélé a vu Harry Kane lui succéder au palmarès du Ballon d’Or ce lundi soir à Londres. Le joueur du PSG a tout de même terminé à une belle 7e place. L’international français a également pu recevoir le trophée du club de l’année au nom du Paris Saint-Germain. Sans être soumis à une pression particulière lors de cette cérémonie, Ousmane Dembélé en a profité pour échanger avec plusieurs personnalités, notamment Eli Junior Kroupi, une cible de longue date de son club.

Dembélé, une première approche qui va servir le PSG ? 

Selon les informations de L’Équipe, le Ballon d’Or 2025 a en effet pris le temps d’aller aux nouvelles du joueur de Bournemouth. Pour rappel, l’ancien attaquant du FC Lorient est représenté par le même agent que Dembélé : Moussa Sissoko. L’été dernier, les champions d’Europe avaient manifesté leur intérêt pour Kroupi, qui est finalement resté chez les Cherries. Luis Enrique et son staff restent à l’affût dans ce dossier. L’attaquant français est séduit à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais la concurrence est rude, avec notamment Tottenham et Arsenal dans la course. Les Spurs envisageraient d’ailleurs de passer à l’action dès cet hiver.

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Les dirigeants du Paris Saint-Germain devront donc agir rapidement et efficacement s’ils veulent avoir une chance de recruter Kroupi. Ousmane Dembélé pourrait avoir déjà commencé à faire jouer ses relations, et ce n’est pas anodin dans une opération de cette envergure. Bournemouth reste toutefois dur en affaires et réclame près de 100 millions d’euros pour se séparer du natif de Lorient, qui a récemment repris le chemin du terrain suite à une longue blessure.
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Mais WHAT ?????? Pour 150 millions, t'as la gueule de 25CENT ? :o)

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et j'adore RODRI/MESSI et leur ocupe du monde, mais devant OLISE ? KVARA ? ou ont ils fait une meilleure saison ?

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