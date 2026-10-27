Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

Harry Kane a remporté ce lundi le Ballon d’Or 2026. Son coéquipier Michael Olise a, lui, terminé à la 9e place, un classement jugé incompréhensible par de nombreux supporters et observateurs.

Ousmane Dembélé a un successeur au palmarès du Ballon d’Or : Harry Kane. L’attaquant anglais a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal pour s’offrir la prestigieuse récompense. Une immense fierté pour le joueur du Bayern Munich. Un autre joueur bavarois aurait toutefois pu espérer un meilleur classement. En effet, Michael Olise a terminé à la 9e place. Une position difficile à comprendre au regard de la saison réalisée par l’international français, qui a d’ailleurs été élu meilleur joueur de la saison en Allemagne. Et ce n’est pas Adil Rami qui dira le contraire.

Kane récompensé, illogique ?

Sur sa chaîne Twitch, l’ancien défenseur de l’équipe de France a vivement critiqué le sacre de Kane : « Le fait que ce soit Harry Kane le Ballon d’Or n’a plus de valeur. Ce n’est plus comme avant. On se demandait qui serait Ballon d’Or entre Mbappé et Yamal et, au final, c’est Kane. Comment tu peux donner le Ballon d’Or à Kane alors qu’Olise a été élu meilleur joueur du Bayern ? Il y a un truc qui ne va pas. (...) C’est bizarre. C’est la bêtise des journalistes. Comment aussi tu peux mettre Pacho et Neves aussi loin de Cubarsi ? Faut être juste à un moment donné. On ne peut pas comparer Pacho à Cubarsi... »

Harry Kane va donc bénéficier d’un nouveau statut grâce à cette récompense. À 33 ans, ce Ballon d’Or vient couronner une carrière particulièrement riche. De son côté, Olise aura l’occasion de prendre sa revanche l’année prochaine, tout comme Yamal et Mbappé. D’autres joueurs pourraient également se mêler à la lutte pour une récompense dont l’issue semble plus indécise que jamais au regard des derniers lauréats.