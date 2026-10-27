Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne
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Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

Foot Europeen
parHadrien Rivayrand
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Harry Kane a remporté ce lundi le Ballon d’Or 2026. Son coéquipier Michael Olise a, lui, terminé à la 9e place, un classement jugé incompréhensible par de nombreux supporters et observateurs.
Ousmane Dembélé a un successeur au palmarès du Ballon d’Or : Harry Kane. L’attaquant anglais a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal pour s’offrir la prestigieuse récompense. Une immense fierté pour le joueur du Bayern Munich. Un autre joueur bavarois aurait toutefois pu espérer un meilleur classement. En effet, Michael Olise a terminé à la 9e place. Une position difficile à comprendre au regard de la saison réalisée par l’international français, qui a d’ailleurs été élu meilleur joueur de la saison en Allemagne. Et ce n’est pas Adil Rami qui dira le contraire.

Kane récompensé, illogique ? 

Sur sa chaîne Twitch, l’ancien défenseur de l’équipe de France a vivement critiqué le sacre de Kane : « Le fait que ce soit Harry Kane le Ballon d’Or n’a plus de valeur. Ce n’est plus comme avant. On se demandait qui serait Ballon d’Or entre Mbappé et Yamal et, au final, c’est Kane. Comment tu peux donner le Ballon d’Or à Kane alors qu’Olise a été élu meilleur joueur du Bayern ? Il y a un truc qui ne va pas. (...) C’est bizarre. C’est la bêtise des journalistes. Comment aussi tu peux mettre Pacho et Neves aussi loin de Cubarsi ? Faut être juste à un moment donné. On ne peut pas comparer Pacho à Cubarsi... »

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Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâcheLe Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche
Harry Kane va donc bénéficier d’un nouveau statut grâce à cette récompense. À 33 ans, ce Ballon d’Or vient couronner une carrière particulièrement riche. De son côté, Olise aura l’occasion de prendre sa revanche l’année prochaine, tout comme Yamal et Mbappé. D’autres joueurs pourraient également se mêler à la lutte pour une récompense dont l’issue semble plus indécise que jamais au regard des derniers lauréats.
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Derniers commentaires

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

tu t'en remets toujours pas !! Ca fait plaisir de te voir rager à ce point :)

Le Real Madrid accepte 150 millions pour Vinicius

Mais WHAT ?????? Pour 150 millions, t'as la gueule de 25CENT ? :o)

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

et j'adore RODRI/MESSI et leur ocupe du monde, mais devant OLISE ? KVARA ? ou ont ils fait une meilleure saison ?

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Le footeux : Lyonfoot aussi dit la même chose que toi. https://www.lyonfoot.com/article/14588/paulo-fonseca-a-sacrifie-hoffenheim-pour-preparer-psg-ol

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A l'OM les"dieux vivants" qu'étaient Longoria et Benatia achètent les joueurs des prix toujours chers et revendent à des prix très bas. Bakola vendu 12 millions à Sassuolo qui le revend 30 millions. N'Diaye vendu 17 millions à Everton, rachété 75 millions par City. Et il y en a bien d'autres comme cela.

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