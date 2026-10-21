PSG : Kvara out, une recrue mystère à Paris en janvier ?

Le PSG redoute le pire avec Khvicha Kvaratskhelia, sorti sur blessure contre Barcelone et qui pourrait manquer plusieurs mois de compétition. Un recrutement en janvier n’est pas à exclure.

Le Paris Saint-Germain a livré une nouvelle prestation de très haute qualité, mardi soir en Ligue des Champions face à Barcelone (4-2). La victoire du double champion d’Europe est toutefois gâchée par la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Le pire est redouté pour l’international géorgien , sorti à l’heure de jeu en raison d’une très vive douleur au genou. Les premiers tests réalisés par le staff médical du Paris SG laissent penser qu’une rupture des ligaments croisés est possible.

« Question importante les gars, si Kvara s’est fait les ligaments croisés, vous recrutez un jour pour pallier à son absence pendant le mercato hivernal vous ? » s'interroge justement le créateur de contenus MTO Foot, suivi par 28.000 followers sur YouTube. Une IRM sera pratiquée ce mercredi sur l’ancien Napolitain pour confirmer ou infirmer ce diagnostic. En cas de rupture des ligaments croisés, Khvicha Kvaratskhelia manquerait alors six mois de compétition et dès lors une question se posera au sein de la direction parisienne : faut-il recruter pour compenser la longue absence du Géorgien ?s'interroge justement le créateur de contenus MTO Foot, suivi par 28.000 followers sur YouTube.

Le PSG a bien évidemment des solutions en interne avec Doué, Dembélé, Torres, Godts ou encore Akliouche dans le secteur offensif sans compter que Nuno Mendes peut jouer comme ailier et dispose de doublures en défense avec Digne et Hernandez. Reste que dans la quête d’une seconde Ligue des Champions, voir le Paris SG recruter une nouvelle pointure en attaque pour remplacer Kvaratskhelia n’est pas à exclure. La journée de mercredi sera en tout cas décisive et redoutée dans la capitale pour en savoir plus sur l’état de santé du joueur de 25 ans.