Focus sur le Barça, Yamal a digéré le Ballon d'Or

Focus sur le Barça, Yamal a digéré le Ballon d'Or

Liga
parCorentin Facy
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Lamine Yamal était, avec Kylian Mbappé et Harry Kane, l’un des trois favoris pour le Ballon d’Or. Le génie du FC Barcelone est déçu de ne pas avoir remporté le prix, mais il s’est montré beau joueur sur Instagram.
Tout comme Kylian Mbappé qui était assis non loin de lui, Lamine Yamal espérait soulever lundi soir à Londres le premier Ballon d’or de sa carrière. L’ailier de la sélection espagnole et du FC Barcelone devra attendre encore un peu. C’est en effet Harry Kane qui a été sacré, l’Anglais devançant Kylian Mbappé puis l’ailier catalan qui complète le podium. Lamine Yamal a forcément été déçu, mais il s’est surtout montré beau joueur ce mardi au moment de réagir à sa défaite.
« Les bonnes choses ont besoin de temps, j'ai confiance en la route que je construis. Sans précipitation, avec patience et avec la tranquillité qu'un jour mon heure viendra » a publié le numéro 10 du Barça sur Instagram avant de conclure. « Félicitations aux gagnants, mon concentration est de retour sur l'essentiel, faire gagner le FC Barcelone » a-t-il ajouté. Lamine Yamal sera attendu lors des prochaines semaines alors qu’il sort d’une semaine compliquée à titre collectif et individuel avec deux défaites contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions puis face au Real Madrid dans le Clasico en Liga.

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Mais WHAT ?????? Pour 150 millions, t'as la gueule de 25CENT ? :o)

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et j'adore RODRI/MESSI et leur ocupe du monde, mais devant OLISE ? KVARA ? ou ont ils fait une meilleure saison ?

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