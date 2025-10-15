ICONSPORT_272084_0526
Ousmane Dembélé

PSG : Dembélé croule sous les offres, il va signer

PSG15 oct. , 18:30
parQuentin Mallet
0
Gagner le Ballon d'Or a permis à Ousmane Dembélé de rentrer dans une nouvelle dimension. Grandement sollicitée par différentes marques, la star du PSG veut se laisser le temps de bien choisir ses partenariats et a recalé de nombreux sponsors.
Qui aurait pu prédire qu'en signant au Paris Saint-Germain contre seulement 50 millions d'euros, Ousmane Dembélé remporterait le Ballon d'Or deux ans plus tard ? La saison dernière, le natif d'Evreux s'est complètement métamorphosé grâce à un repositionnement plus axial orchestré par Luis Enrique. Avec un exercice conclu à 35 buts et 16 passes décisives et un sacre en Ligue des champions, on peut aisément dire que le pari fut réussi. Vainqueur du Graal individuel devant Lamine Yamal en septembre dernier, l'attaquant parisien est entré dans une nouvelle dimension, celle de la sollicitation extrême pour des partenariats et autres contrats de sponsoring. A ce sujet, on apprend via L'Equipe que « Dembouz » est très exigeant.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Dembélé ne manque pas de courtisans

En effet, le quotidien sportif français révèle que depuis son sacre au théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé ne manque pas de sollicitations concernant des partenariats avec des marques. Pour éviter d'aller trop vite et d'être trop gourmand, l'international français a rapidement balayé des propositions très alléchantes car elles ne lui correspondaient tout simplement pas (électroménager, etc). Pour l'heure, il n'a toujours qu'Adidas comme seul sponsor, mais c'est avec la marque de mode italienne Zegna qu'il devrait signer. Grand adepte de leurs vêtements de luxe, il estime qu'il ne se travestirait pas en allant chez eux.
Aussi, on apprend que des discussions sont en cours avec des fabricants de montres. De quoi rappeler un certain Kylian Mbappé, partenaire de la marque Hublot. Quoi qu'il en soit, Ousmane Dembélé va devoir réussir à se remettre la tête au football rapidement, car il y a des chances qu'il puisse participer à la réception de Strasbourg.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273783_0023
Ligue des Champions

LdC fém. : L'OL régale avec un lob de 40 mètres

officiel glen kamara quitte rennes pour l arabie saoudite iconsport 244189 0156 387740
Rennes

Rennes : Nice se jette sur un banni de Beye

ICONSPORT_273378_0835
Equipe de France

EdF : Pierre Ménès arbitre le clash Acherchour-Thauvin

ICONSPORT_272756_0194
OM

L'OM met 30 ME pour un joueur blessé, cette star crie au génie

le retour de pogba repousse monaco tue le suspense iconsport 263533 0112 395585
FC Nantes

L1 : Nantes est prêt à accueillir Paul Pogba

Fil Info

20:37
LdC fém. : L'OL régale avec un lob de 40 mètres
20:30
Rennes : Nice se jette sur un banni de Beye
20:00
EdF : Pierre Ménès arbitre le clash Acherchour-Thauvin
19:30
L'OM met 30 ME pour un joueur blessé, cette star crie au génie
19:00
L1 : Nantes est prêt à accueillir Paul Pogba
18:24
Nantes : Terrible blessure pour Johann Lepenant
18:00
OL : Tyler Morton a trouvé le Liverpool français
17:30
Timothy Weah aide l'OM sur un gros dossier mercato
17:00
PSG : Barcola donne son accord, Liverpool est KO

Derniers commentaires

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

Second a 1 pts enoooorme 😁

OL : Tyler Morton a trouvé le Liverpool français

Vaux mieux être une coqueluche qu'une tepu 😘

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

Un club qui reçoit le vainqueur de la LDC et de la Supercoupe d'Europe augmente forcément ses prix. Tu reçois la meilleure équipe d'Europe, normal de faire payer le prix fort pour les voir. Si tu veux juste voir l'OL, bah tu vas au match suivant ce sera moins cher

OL : Tyler Morton a trouvé le Liverpool français

et en plus il a le sens de l humour! la coqueluche du GROUPAMA stadium

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

canal plus ne croit pas plus en l'om que dans le psg,sauf pour les audiences, calcul economique simple... rien a voir avec un choix du coeur ,surtout de la part de l'ancien proprio du psg.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading