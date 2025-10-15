PSG : Dembélé croule sous les offres, il va signer

Gagner le Ballon d'Or a permis à Ousmane Dembélé de rentrer dans une nouvelle dimension. Grandement sollicitée par différentes marques, la star du PSG veut se laisser le temps de bien choisir ses partenariats et a recalé de nombreux sponsors.

Qui aurait pu prédire qu'en signant au Paris Saint-Germain contre seulement 50 millions d'euros, Ousmane Dembélé remporterait le Ballon d'Or deux ans plus tard ? La saison dernière, le natif d'Evreux s'est complètement métamorphosé grâce à un repositionnement plus axial orchestré par Luis Enrique. Avec un exercice conclu à 35 buts et 16 passes décisives et un sacre en Ligue des champions, on peut aisément dire que le pari fut réussi. Vainqueur du Graal individuel devant Lamine Yamal en septembre dernier, l'attaquant parisien est entré dans une nouvelle dimension, celle de la sollicitation extrême pour des partenariats et autres contrats de sponsoring. A ce sujet, on apprend via L'Equipe que « Dembouz » est très exigeant.

O. Dembélé France • Âge 28 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 7 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 4 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Dembélé ne manque pas de courtisans

En effet, le quotidien sportif français révèle que depuis son sacre au théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé ne manque pas de sollicitations concernant des partenariats avec des marques. Pour éviter d'aller trop vite et d'être trop gourmand, l'international français a rapidement balayé des propositions très alléchantes car elles ne lui correspondaient tout simplement pas (électroménager, etc). Pour l'heure, il n'a toujours qu'Adidas comme seul sponsor, mais c'est avec la marque de mode italienne Zegna qu'il devrait signer. Grand adepte de leurs vêtements de luxe, il estime qu'il ne se travestirait pas en allant chez eux.

Aussi, on apprend que des discussions sont en cours avec des fabricants de montres. De quoi rappeler un certain Kylian Mbappé, partenaire de la marque Hublot. Quoi qu'il en soit, Ousmane Dembélé va devoir réussir à se remettre la tête au football rapidement, car il y a des chances qu'il puisse participer à la réception de Strasbourg.