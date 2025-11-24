PSG : Coup de tonnerre, Luis Enrique dit oui à Osimhen

Opposé à la venue de Victor Osimhen au PSG lors des précédentes périodes de mercato, Luis Enrique a changé d’avis et semble prêt à accueillir l’international nigérian de Galatasaray dans la capitale.

Depuis plusieurs mois, Luis Campos maintient le contact avec un certain Victor Osimhen dans l’optique d’un possible transfert au Paris Saint-Germain. Jusqu’à présent, l’international nigérian n’avait toutefois pas les faveurs de Luis Enrique. Satisfait de son secteur offensif, l’entraîneur italien a toujours freiné les ardeurs de son directeur sportif sur la possible arrivée de l’ex-buteur du LOSC ou encore de Naples. Victor Osimhen est un caractériel, tout ce que n’aime pas Luis Enrique dans son vestiaire.

Mais les performances de plus en plus décevantes de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque du PSG sont en train de changer la donne. A en croire les informations du journaliste Ekrem Konur, le champion d’Europe en titre s’est positionné de manière concrète pour faire venir Victor Osimhen lors du prochain mercato estival, ce qui laisse penser que Luis Enrique est maintenant d’accord pour le faire venir, sans doute en cas de départ de l’attaquant portugais.

Galatasaray ne souhaite pas entendre parler d’un transfert au mois de janvier, mais pourrait craquer en cas de grosse offre l’été prochain, surtout si le joueur émet le souhait de partir. Le journaliste ajoute que le FC Barcelone est aussi très intéressé par la possibilité de faire venir Victor Osimhen. Le club catalan cherche activement un numéro neuf capable de prendre la succession de Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin prochain et pour qui une prolongation n’est pas à l’ordre du jour.

Le PSG et le Barça en concurrence

Financièrement, le PSG a un avantage très net sur le Barça avec la possibilité de soumettre une grosse offre à Galatasaray et de proposer un salaire copieux à Victor Osimhen. Reste à voir si cette fois, l’intérêt parisien pour le buteur nigérian se concrétisera par un transfert dans la capitale. Une arrivée qui rebattrait complètement les cartes du secteur offensif car un tel joueur n’arriverait sans doute pas au PSG pour y chauffer le banc de touche. Ce qui pourrait à terme avoir des conséquences sur l’avenir de joueurs tels que Barcola, Doué, Dembélé ou Kvaratskhelia.