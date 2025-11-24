PSG : Coup de tonnerre, Luis Enrique dit oui à Osimhen

ICONSPORT_276792_0032

Opposé à la venue de Victor Osimhen au PSG lors des précédentes périodes de mercato, Luis Enrique a changé d’avis et semble prêt à accueillir l’international nigérian de Galatasaray dans la capitale.
Depuis plusieurs mois, Luis Campos maintient le contact avec un certain Victor Osimhen dans l’optique d’un possible transfert au Paris Saint-Germain. Jusqu’à présent, l’international nigérian n’avait toutefois pas les faveurs de Luis Enrique. Satisfait de son secteur offensif, l’entraîneur italien a toujours freiné les ardeurs de son directeur sportif sur la possible arrivée de l’ex-buteur du LOSC ou encore de Naples. Victor Osimhen est un caractériel, tout ce que n’aime pas Luis Enrique dans son vestiaire.
Mais les performances de plus en plus décevantes de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque du PSG sont en train de changer la donne. A en croire les informations du journaliste Ekrem Konur, le champion d’Europe en titre s’est positionné de manière concrète pour faire venir Victor Osimhen lors du prochain mercato estival, ce qui laisse penser que Luis Enrique est maintenant d’accord pour le faire venir, sans doute en cas de départ de l’attaquant portugais.
Galatasaray ne souhaite pas entendre parler d’un transfert au mois de janvier, mais pourrait craquer en cas de grosse offre l’été prochain, surtout si le joueur émet le souhait de partir. Le journaliste ajoute que le FC Barcelone est aussi très intéressé par la possibilité de faire venir Victor Osimhen. Le club catalan cherche activement un numéro neuf capable de prendre la succession de Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin prochain et pour qui une prolongation n’est pas à l’ordre du jour.

Le PSG et le Barça en concurrence

Financièrement, le PSG a un avantage très net sur le Barça avec la possibilité de soumettre une grosse offre à Galatasaray et de proposer un salaire copieux à Victor Osimhen. Reste à voir si cette fois, l’intérêt parisien pour le buteur nigérian se concrétisera par un transfert dans la capitale. Une arrivée qui rebattrait complètement les cartes du secteur offensif car un tel joueur n’arriverait sans doute pas au PSG pour y chauffer le banc de touche. Ce qui pourrait à terme avoir des conséquences sur l’avenir de joueurs tels que Barcola, Doué, Dembélé ou Kvaratskhelia.
Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Sacré Rémi...

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Saadé (CMA-CGM), ce flibustier qui avec ses petites camarades armateurs (Maersk, MSC, etc) s'est entendu pour gonfler les prix artificiellement (fois 10) pendant le COVID et cela a eu pour conséquences de faire couler des dizaines de boîtes et a la CMA de s'enrichir de manière exponentielle au point qu'ils ont pu racheter La Provence, CEVA, devenir sponsor de l'OM, etc. Alors que cette boîte avait été soutenu a bout de bras par l'Etat... On pourrait se dire que ces milliards de profits ont rapportes des milliards a l'Etat en impôts... Mais pas du tout car la France n'a pas touché un rond de ses mégas profits: Alors que les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui représente 25% des bénéfices, les armateurs, eux, paient la taxe au tonnage : une taxe forfaitaire, qui s'applique uniquement sur le poids des navires, sans tenir compte du volume ou de la valeur des marchandises transportées Bref une boîte détestable où en plus le management est tyrannique pour connaître 4 a 5 personnes y bossant ou y ayant bossé...

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Greewood il lui reste encore 4 ans de contrat, il est intransferable pour le moment

Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Le classement n'est toujours pas bon. Rennes (différence de buts +5) est 6ème et l'OL (+3) est 7ème. Metz (-16) est 17ème, derrière Nantes (-7) et Lorient (-12).

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Le futur propriétaire de L OM, mais il veulent encore rien dire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

