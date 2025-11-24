PSG : Luis Enrique et Ousmane Dembélé, attention danger

Blessé au mollet gauche depuis la défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Bayern Munich début novembre (1-2), Ousmane Dembélé pourrait déjà effectuer son retour cette semaine face à Tottenham.

Suite à un début d’année 2025 tout simplement fantastique, qui lui a permis de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé connaît une première partie de saison compliquée sous le maillot du PSG . Fatigué après une saison à rallonge, l’attaquant de 28 ans a d’abord été victime d’une blessure à un ischio-jambier entre mi-septembre et mi-octobre. Mais alors qu’il pensait être de retour pour de bon, l’international français a subi une nouvelle blessure, au mollet cette fois, lors de la défaite de Paris en Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier (1-2).

« positives » et il pourrait donc effectuer son grand retour pour la réception de Tottenham en Ligue des Champions ce mercredi. « Il connaît bien son corps. On verra lundi et mardi. Il reste trois jours. Après, ce sera au coach de décider », avoue une source du club parisien dans les colonnes du quotidien national. Annoncé absent pour plusieurs semaines, Dembélé est déjà sur le chemin du retour. Puisque vendredi dernier, il a participé à pratiquement toute la séance d’entraînement avant le match face au Havre (3-0). Preuve que malgré le froid du campus de Poissy, Dembélé est bientôt prêt à effectuer son retour sur les terrains. Selon L’Equipe , les sensations de Dembouz sontet il pourrait donc effectuer son grand retour pour la réception de Tottenham en Ligue des Champions ce mercredi., avoue une source du club parisien dans les colonnes du quotidien national.

Lire aussi Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

Luis Enrique prêt à prendre un risque avec Dembélé ?

Si l'idée de refaire jouer Dembélé est tentante pour Luis Enrique, sachant que l’entraîneur espagnol a besoin de ses meilleures cartes pour qualifier son équipe de manière directe en phase finale de la C1, le mettre titulaire contre Tottenham serait un trop gros risque. Encore fragile, Dembélé peut-il déjà figurer dans le groupe face aux Spurs en vue d’une entrée en jeu en fin de match si besoin ? Possiblement, mais sachant que le Français enchaîne les pépins physiques depuis le début de la saison, il serait quand même plus sage d’attendre que Dembélé soit pleinement remis avant de le remettre sur le terrain. D’autant plus que le PSG n’est pas dans l’urgence et qu’il vaut mieux récupérer un Dembélé en pleine forme pour 2026 plutôt que de lui faire prendre des risques inutilement avant la trêve hivernale.