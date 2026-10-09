PSG : Dembélé au repos, Luis Enrique prépare un sale coup

Après son rassemblement avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a obtenu un repos supplémentaire de la part du Paris Saint-Germain. Mais à son retour, l’attaquant parisien pourrait bien découvrir une mauvaise surprise.
Pour la deuxième fois cette saison, Ousmane Dembélé va bénéficier de la méthode Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain accorde un nouveau repos supplémentaire à son attaquant après le rassemblement passé avec l’équipe de France. Certains diront que l’Espagnol ménage l’international tricolore peu épargné par les critiques pendant la trêve, alors que d’autres y voient le début d’une potentielle rétrogradation.
Impressionné par les performances de Ferran Torres, Kevin Diaz ne serait pas surpris de voir la recrue s’imposer en pointe au détriment d’Ousmane Dembélé. « C'est vrai que là il est très adroit, a commenté le consultant de RMC à propos de l’ancien Citizen. Peut-être que c'est plus facile de marquer en Ligue 1 qu'en Espagne. Mais honnêtement, je suis agréablement surpris parce que je ne pensais pas qu'il aurait un tel impact si vite avec le Paris Saint-Germain. Je voyais une recrue qui connaît bien l'entraîneur, qui va passer par son profil espagnol. »
« Vu comment il a démarré la saison, et surtout la confiance et l'efficacité qu'il dégage, je pense que Ferran Torres est un concurrent de Dembélé, a prévenu le chroniqueur. C'est un concurrent clair de Dembélé pour le poste de numéro 9, peut-être aussi sur le côté gauche. Et Dembélé peut jouer à droite, ou derrière un attaquant. Cela n'a pas été le cas face à Marseille, Luis Enrique avait mis l'équipe de l'année dernière. Il aime bien donner du crédit à ceux qui ont gagné avec le PSG. Mais dans les gros matchs de Ligue des Champions contre Manchester City et le Barça, moi je pense que Ferran Torres sera titulaire. » Touché à la cheville avec la Roja, l’international espagnol a déjà repris l’entraînement collectif.
En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront respectivement l’entraînement les samedi 10 et dimanche 11 octobre.