PSG : Dembélé au repos, Luis Enrique prépare un sale coup

Après son rassemblement avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a obtenu un repos supplémentaire de la part du Paris Saint-Germain. Mais à son retour, l’attaquant parisien pourrait bien découvrir une mauvaise surprise.

Pour la deuxième fois cette saison, Ousmane Dembélé va bénéficier de la méthode Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain accorde un nouveau repos supplémentaire à son attaquant après le rassemblement passé avec l’équipe de France. Certains diront que l’Espagnol ménage l’international tricolore peu épargné par les critiques pendant la trêve, alors que d’autres y voient le début d’une potentielle rétrogradation.

C'est vrai que là il est très adroit, a commenté le consultant de RMC à propos de l’ancien Citizen. Peut-être que c'est plus facile de marquer en Ligue 1 qu'en Espagne. Mais honnêtement, je suis agréablement surpris parce que je ne pensais pas qu'il aurait un tel impact si vite avec le Paris Saint-Germain. Je voyais une recrue qui connaît bien l'entraîneur, qui va passer par son profil espagnol. » Impressionné par les performances de Ferran Torres, Kevin Diaz ne serait pas surpris de voir la recrue s’imposer en pointe au détriment d’Ousmane Dembélé. «, a commenté le consultant de RMC à propos de l’ancien Citizen.