PSG : Dembélé au repos, Luis Enrique prépare un sale coup

PSG : Dembélé au repos, Luis Enrique prépare un sale coup

PSG
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Après son rassemblement avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a obtenu un repos supplémentaire de la part du Paris Saint-Germain. Mais à son retour, l’attaquant parisien pourrait bien découvrir une mauvaise surprise.
Pour la deuxième fois cette saison, Ousmane Dembélé va bénéficier de la méthode Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain accorde un nouveau repos supplémentaire à son attaquant après le rassemblement passé avec l’équipe de France. Certains diront que l’Espagnol ménage l’international tricolore peu épargné par les critiques pendant la trêve, alors que d’autres y voient le début d’une potentielle rétrogradation.
Impressionné par les performances de Ferran Torres, Kevin Diaz ne serait pas surpris de voir la recrue s’imposer en pointe au détriment d’Ousmane Dembélé. « C'est vrai que là il est très adroit, a commenté le consultant de RMC à propos de l’ancien Citizen. Peut-être que c'est plus facile de marquer en Ligue 1 qu'en Espagne. Mais honnêtement, je suis agréablement surpris parce que je ne pensais pas qu'il aurait un tel impact si vite avec le Paris Saint-Germain. Je voyais une recrue qui connaît bien l'entraîneur, qui va passer par son profil espagnol. »

Lire aussi

EdF : Dembélé viré par Zidane, Riolo a tranchéEdF : Dembélé viré par Zidane, Riolo a tranché
« Vu comment il a démarré la saison, et surtout la confiance et l'efficacité qu'il dégage, je pense que Ferran Torres est un concurrent de Dembélé, a prévenu le chroniqueur. C'est un concurrent clair de Dembélé pour le poste de numéro 9, peut-être aussi sur le côté gauche. Et Dembélé peut jouer à droite, ou derrière un attaquant. Cela n'a pas été le cas face à Marseille, Luis Enrique avait mis l'équipe de l'année dernière. Il aime bien donner du crédit à ceux qui ont gagné avec le PSG. Mais dans les gros matchs de Ligue des Champions contre Manchester City et le Barça, moi je pense que Ferran Torres sera titulaire. » Touché à la cheville avec la Roja, l’international espagnol a déjà repris l’entraînement collectif.
Articles Recommandés
Officiel La Turquie Vire Vincenzo Montella
Foot Europeen

Officiel : La Turquie vire Vincenzo Montella

Edf Il Va Tout Exploser Rennes Remercie Zidane
Equipe de France

EdF : Il va tout exploser, Rennes remercie Zidane

Lol Interdit De Recruter Un Joker Medical
OL

L'OL interdit de recruter... un joker médical

Tv Lens Ol A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Ligue 1

TV : Lens - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

Officiel : La Turquie vire Vincenzo Montella
EdF : Il va tout exploser, Rennes remercie Zidane
L'OL interdit de recruter... un joker médical
TV : Lens - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Non à l’OM et au Nigeria, Nnadi vise plus haut
TV : La chaîne Ligue 1+ sacrifiée, la LFP a un secret
Everton est en vente et le prix est connu
La France de Zidane, Luis Enrique sort une dinguerie et s’explique
OM : Genesio confirme avoir convoqué Lorenzi et Richard

Derniers commentaires

La France de Zidane, Luis Enrique sort une dinguerie et s’explique

Lol...il aime bien regarder Gasper le fantôme.

Fashion week et virée shopping, l'affaire Mbappé énerve Pierre Ménès

tjrr

PSG : Dembélé au repos, Luis Enrique prépare un sale coup

… Kevin Diaz… avec WaliWalou, on a le duo de choc… 🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

La France de Zidane, Luis Enrique sort une dinguerie et s’explique

Sort de ton formol , le vieux… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Genesio confirme avoir convoqué Lorenzi et Richard

Regarde ou est ton club chéri Bordeaux

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading