Beraldo et sa fiancée à Paris
Beraldo, la masterclass signée Luis Enrique

« Pirlo ou Busquets », Beraldo le coup de génie du PSG

PSG26 avr. , 8:00
parClaude Dautel
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Luis Enrique est devenu un faiseur d'or. En repositionnant Beraldo, l'entraîneur du PSG a transformé un latéral gauche plutôt modeste en sentinelle top niveau. Cela ne passe pas inaperçu.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain ne manque jamais d'idée et force est de constater qu'elles sont parfois géniales. Car franchement, qui pouvait penser il y a encore quelques semaines qu'un joueur comme Beraldo, qui nombreux annonçaient sur le départ cet été, pourrait devenir un titulaire indiscutable à un poste qui n'est pas le sien. Ayant quitté le flanc gauche de la défense parisienne, le joueur brésilien rayonne depuis que Luis Enrique l'a mis dans un rôle de numéro 6. Pour Andrés Onrubia, correspondant du quotidien sportif espagnol AS et de la radio Cadena Ser, ce choix du coach parisien est incroyablement judicieux.

Beraldo, une star est née au PSG

« Beraldo ne comptait presque plus pour le PSG. Depuis que Luis Enrique l'a reconverti en milieu de terrain, son niveau est d'une hauteur exceptionnelle. Avec le ballon, il génère en continu, apportant de la qualité en passes courtes et longues et dictant les rythmes à merveille », explique notre confrère, qui ajoute tout de même que c'est désormais sur la scène européenne que ce choix de Luis Enrique devra être validé. Dans L'Equipe, si Hugo Delom ne s'enflamme pas encore totalement, il avoue tout de même qu'encore une fois l'entraîneur parisien a fait mouche avec un joueur susceptible d'apporter énormément au Paris Saint-Germain depuis ce repositionnement.
« Les spectateurs d’Angers-PSG ont peut-être vu le temps d’un match la réincarnation d’Andre Pirlo ou Sergio Busquets. On pousse un peu (à peine), mais Lucas Beraldo a confirmé ce samedi qu’il pouvait être une solution au poste de sentinelle (...) A croire que le technicien parisien, quinze mois après le repositionnement d’Ousmane Dembélé en 9, trouve au moins une idée de « génie » par an », glisse le journaliste du quotidien sportif, une référence à Daniel Riolo qui avait donné le surnom de Gifi à Luis Enrique.
De son côté, Luis Enrique a reconnu que Beraldo avait fait un incroyable match à Angers et confirmait que ce poste était clairement le sien. « C’est très difficile d'avoir un joueur qui joue à une ou deux touches de balle et qui améliore chaque action. Il a un très bel avenir dans cette position. C'est un joueur qui a une capacité à jouer à plusieurs postes. Il l'a montré », a confié l'entraîneur du PSG, tandis que Lucas Beraldo évoquait lui : « le meilleur match de sa carrière ». Il faudra cependant attendre la double confrontation face au Bayern Munich, si le Busquets brésiliens du PSG tient le choc.
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