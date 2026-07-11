PSG : Barcola à Arsenal, tout a basculé

PSG : Barcola à Arsenal, tout a basculé

PSG11 juil. , 10:30
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
En pleine recherche d’un joueur de couloir, Arsenal ne s’intéresse pas seulement à Bradley Barcola. Outre l’ailier du Paris Saint-Germain, les Gunners apprécient le milieu offensif d’Aston Villa Morgan Rogers qui pourrait faire l’objet d’une offre gigantesque.
Comme beaucoup d’autres Mondialistes, Bradley Barcola a sûrement mis son avenir entre parenthèses. L’ailier du Paris Saint-Germain reste focalisé sur la Coupe du monde avec l’équipe de France. Viendra ensuite le moment de trancher entre une prolongation chez le double champion d’Europe, ou un départ vers l’un de ses courtisans anglais. En concurrence avec Liverpool, Arsenal est régulièrement cité dans l’actualité du Parisien. Mais, pour le journaliste David Ornstein, les Gunners, confrontés à l’intransigeance du club francilien, vont privilégier le milieu offensif d’Aston Villa Morgan Rogers.
« Le PSG voulait prolonger le contrat de Barcola. Il ne semble pas y avoir de mouvement sur ce plan. Et quand on parle avec des personnes du club, leur position est claire : il n'est pas à vendre, nous ne voulons pas le transférer, nous ne cherchons pas à le faire et nous n'en avons pas besoin, a relayé le spécialiste auprès de GiveMeSport. Bien sûr, on ne sait pas quelles offres vont arriver ou s'ils seront tentés de revoir leur position. Mais oui, Arsenal l'apprécie, tout comme Liverpool, et je suis certain que c'est aussi le cas de beaucoup d'autres clubs. »

Barcola en plan B

« Toutes les vérifications que nous avons effectuées indiquent que Rogers est la cible prioritaire, a néanmoins précisé le journaliste de The Athletic. Nous n'avons connaissance d'aucune offre ni d'une situation sur le point de se concrétiser. Aston Villa a été plutôt clair sur le fait qu'ils ne cherchaient pas à le vendre et que, s'ils devaient le faire, le montant du transfert dépasserait probablement les 116 millions de livres sterling (136 M€) que Manchester City vient de verser à Nottingham Forest pour Elliot Anderson. » Pas de quoi dissuader Arsenal, prêt à laisser le dossier Bradley Barcola de côté.

Lire aussi

Un transfert de Monaco au PSG, ce n’est pas Akliouche !Un transfert de Monaco au PSG, ce n’est pas Akliouche !
Le PSG le vend à 50 ME, les clubs anglais se l'arrachentLe PSG le vend à 50 ME, les clubs anglais se l'arrachent
Articles Recommandés
Thierno Ballo Signe A Lasse Officiel
ASSE

Thierno Ballo signe à l'ASSE (officiel)

La France Humilie Une Derniere Fois Le Paraguay Cest Enorme
Mondial 2026

La France humilie une dernière fois le Paraguay, c'est énorme

La Compo De Lol Contre Saint Gall
OL

La compo de l'OL contre Saint-Gall

Om Todibo Arrive Genesio Donne Son Accord
OM

OM : Todibo arrive, Genesio donne son accord

Fil Info

11 juil. , 11:02
Thierno Ballo signe à l'ASSE (officiel)
11 juil. , 11:00
La France humilie une dernière fois le Paraguay, c'est énorme
11 juil. , 10:25
La compo de l'OL contre Saint-Gall
11 juil. , 10:00
OM : Todibo arrive, Genesio donne son accord
11 juil. , 9:40
France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus
11 juil. , 9:20
ASSE : Un futur renfort s'entraîne déjà en secret
11 juil. , 9:05
TV : Norvège - Angleterre, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
11 juil. , 9:00
Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit
11 juil. , 8:40
La Belgique et Rudi Garcia, un divorce déjà décidé ?

Derniers commentaires

PSG : Barcola à Arsenal, tout a basculé

Bon vu l'inflation des clubs de merde à vouloir nous tondre. Barcola. 2 C1. A français. Grosse marge de progression. Joueur confirmé ! Je veux rien savoir en dessus de 130 à 140M€ et fermez vos gueules ceux qui la ramène je vous entend pas sur les autres dossiers ou les clubs veulent nous tondre.

Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit

J'en veux pas ! Je préfère 100x Balogun pour je suis sur le même prix ! 😉

France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus

Ça insulte vraiment pour pas grand chose. Un peu fragile peut-être.

Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit

"Le quotidien A Bola, souvent bien informé sur l’actualité des joueurs portugais, affirmait notamment que Gonçalo Ramos considérerait son aventure parisienne comme terminée et qu’il serait désormais ouvert à un départ cet été. Fabrizio Romano confirme les informations parues au Portugal en annonçant que Gonçalo Ramos souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival."

France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus

J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading