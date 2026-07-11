PSG : Barcola à Arsenal, tout a basculé

En pleine recherche d’un joueur de couloir, Arsenal ne s’intéresse pas seulement à Bradley Barcola. Outre l’ailier du Paris Saint-Germain, les Gunners apprécient le milieu offensif d’Aston Villa Morgan Rogers qui pourrait faire l’objet d’une offre gigantesque.

Comme beaucoup d’autres Mondialistes, Bradley Barcola a sûrement mis son avenir entre parenthèses. L’ailier du Paris Saint-Germain reste focalisé sur la Coupe du monde avec l’équipe de France. Viendra ensuite le moment de trancher entre une prolongation chez le double champion d’Europe, ou un départ vers l’un de ses courtisans anglais. En concurrence avec Liverpool, Arsenal est régulièrement cité dans l’actualité du Parisien. Mais, pour le journaliste David Ornstein, les Gunners, confrontés à l’intransigeance du club francilien, vont privilégier le milieu offensif d’Aston Villa Morgan Rogers.

« Le PSG voulait prolonger le contrat de Barcola. Il ne semble pas y avoir de mouvement sur ce plan. Et quand on parle avec des personnes du club, leur position est claire : il n'est pas à vendre, nous ne voulons pas le transférer, nous ne cherchons pas à le faire et nous n'en avons pas besoin, a relayé le spécialiste auprès de GiveMeSport. Bien sûr, on ne sait pas quelles offres vont arriver ou s'ils seront tentés de revoir leur position. Mais oui, Arsenal l'apprécie, tout comme Liverpool, et je suis certain que c'est aussi le cas de beaucoup d'autres clubs. »

Barcola en plan B