La presse barcelonaise s'énerve ce lundi, puisque le PSG devrait réussir à faire signer Aboubacar Maiga, âgé de seulement 16 ans. Présenté comme le Messi malien, Maiga était en effet en contacts très avancés avec le Barça.

Messi » malien après avoir largement contribué à la qualification de son pays pour le Mondial U17. Mais, ce lundi, le quotidien sportif espagnol Les dirigeants du FC Barcelone n'ont pas apprécié de voir les champions d'Europe venir prendre, en janvier dernier, Dro Fernandez, pur produit de la Masia. Cette fois, ce n'est pas un joueur formé en Catalaogne que le Paris Saint-Germain veut détourner du Barça, mais un c'est tout comme. En effet, depuis pas mal de temps, le club de Joan Laporta faisait les yeux doux à Aboubacar Maiga, un milieu offensif malien qui fêtera ses 17 ans en juin prochain. Des contacts avaient été noués avec l'entourage du joueur qui brille avec les sélections jeunes du Mali et qui est même surnommé le «» malien après avoir largement contribué à la qualification de son pays pour le Mondial U17. Mais, ce lundi, le quotidien sportif espagnol Sport , proche du Barça, affirme que finalement c'est au PSG que Maiga va probablement signer.

Le Barça l'a testé, le PSG va le faire signer

Journaliste pour le très sérieux média sportif, Tomas Andreu explique que les dirigeants barcelonais, qui avaient déjà des discussions avec l'entourage du jeune Malien, ont été surpris de voir ce dernier apparaître du côté du Paris Saint-Germain, où visiblement il fait un essai cette semaine. Alors que le jeune formé à l'Africa Foot Academy, une structure basée non loin de Bamako, avait déjà fait des tests à Barcelone, et même qu'un pré-contrat avait été envisagé, il a finalement décidé de mettre le cap vers les champions d'Europe. Un changement qui a choqué les dirigeants barcelonais, lesquels constatent que le PSG tente désormais de recruter les meilleurs jeunes joueurs de toute la planète. S'agissant d'Aboubacar Maiga, le choc est cependant brutal.

« Nos sources confirment que le Malien a voyagé avec le PSG pour participer ce week-end au tournoi Olympia Future Cup qui s'est joué dans les installations de l’Ajax. Ces mêmes sources parisiennes ont confirmé qu'il s'agissait d'un test d'évaluation du véritable niveau de Maiga. Après ce tournoi, ce seront les entraîneurs du PSG qui se prononceront sur l'avenir du milieu de terrain. S'il a convaincu Paris, le PSG fera tout pour s'assurer l'arrivée du joueur lorsqu'il aura 18 ans », précise notre confrère barcelonais. Du côté de la Catalogne, on s'attend à ce que cette concurrence avec le club français s'intensifie lors des saisons à venir, Paris ayant désormais les moyens de ses ambitions chez les jeunes.