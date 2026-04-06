Aboubacar Maiga - DR
Aboubacar Maiga - DR

Le PSG signe le « Messi » malien sous le nez du Barça

PSG06 avr. , 8:40
parClaude Dautel
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La presse barcelonaise s'énerve ce lundi, puisque le PSG devrait réussir à faire signer Aboubacar Maiga, âgé de seulement 16 ans. Présenté comme le Messi malien, Maiga était en effet en contacts très avancés avec le Barça.
Les dirigeants du FC Barcelone n'ont pas apprécié de voir les champions d'Europe venir prendre, en janvier dernier, Dro Fernandez, pur produit de la Masia. Cette fois, ce n'est pas un joueur formé en Catalaogne que le Paris Saint-Germain veut détourner du Barça, mais un c'est tout comme. En effet, depuis pas mal de temps, le club de Joan Laporta faisait les yeux doux à Aboubacar Maiga, un milieu offensif malien qui fêtera ses 17 ans en juin prochain. Des contacts avaient été noués avec l'entourage du joueur qui brille avec les sélections jeunes du Mali et qui est même surnommé le « Messi » malien après avoir largement contribué à la qualification de son pays pour le Mondial U17. Mais, ce lundi, le quotidien sportif espagnol Sport, proche du Barça, affirme que finalement c'est au PSG que Maiga va probablement signer.

Le Barça l'a testé, le PSG va le faire signer

Journaliste pour le très sérieux média sportif, Tomas Andreu explique que les dirigeants barcelonais, qui avaient déjà des discussions avec l'entourage du jeune Malien, ont été surpris de voir ce dernier apparaître du côté du Paris Saint-Germain, où visiblement il fait un essai cette semaine. Alors que le jeune formé à l'Africa Foot Academy, une structure basée non loin de Bamako, avait déjà fait des tests à Barcelone, et même qu'un pré-contrat avait été envisagé, il a finalement décidé de mettre le cap vers les champions d'Europe. Un changement qui a choqué les dirigeants barcelonais, lesquels constatent que le PSG tente désormais de recruter les meilleurs jeunes joueurs de toute la planète. S'agissant d'Aboubacar Maiga, le choc est cependant brutal.
« Nos sources confirment que le Malien a voyagé avec le PSG pour participer ce week-end au tournoi Olympia Future Cup qui s'est joué dans les installations de l’Ajax. Ces mêmes sources parisiennes ont confirmé qu'il s'agissait d'un test d'évaluation du véritable niveau de Maiga. Après ce tournoi, ce seront les entraîneurs du PSG qui se prononceront sur l'avenir du milieu de terrain. S'il a convaincu Paris, le PSG fera tout pour s'assurer l'arrivée du joueur lorsqu'il aura 18 ans », précise notre confrère barcelonais. Du côté de la Catalogne, on s'attend à ce que cette concurrence avec le club français s'intensifie lors des saisons à venir, Paris ayant désormais les moyens de ses ambitions chez les jeunes.

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je ne te parlais pas a ti, et le fait que je parle de LFI, la personne concernée sait de quoi je parle..... toi tu vois que tu ne sais pas de quoi je fai allusion, donc ne releve pas c est tout. apres si tu veux parler des matchs du week pas de soucis

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

je te rassure la plupart des matchs perdus de l OM cette saison ont ete a cause de cette meme maniere de jouer. je prone plus la verticalité, et la passe a 10 me gonfle au plus haut point. surtout que devant t as des joueurs qui vont vite, tu ne joues jamais sur leur points forts. et qd t as des appels a longueur de match, et que la le milieu joue vers l arriere. On marque, on fait 5 changements, et on recule. et bim dans les 10 dernieres minutes on en prend 1 ou 2 .... saison frsutrante

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

Moi ce que je pige c'est l'auto sabordage de fonseca comme si son but etait comme l'an passé de detruire la fin de saison du club.. meme si depuis laval le niveau avait enormement baissé et que le fait que moreira sulc kluivert soient blessés et par la suite amn et himbert comment alors que ca jouait bien au ballon un coach se dise a un moment donné .. bon aller on attaque plus on fait des passes en retrait tout le long du match qu'on gagne ou pas ... comment peut on mettre son 9 collé a la ligne alors qu'il ne fait pas d'effort et marche tout le match .. forcement dans son systeme ca ne peut pas marcher.. comme se dire a 11 vs 10 contre le havre tiens on va rester a 5 derriere tout le match ... ca prouve que ce n'est qu'un entraineur lambda

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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