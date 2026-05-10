PSG : De Jong au coeur d'un incroyable échange ?

Le secteur offensif du Paris Saint-Germain va connaître du chamboulement cet été sur le marché. Bradley Barcola fait partie des joueurs dont l’avenir au sein du club de la capitale semble incertain. Le FC Barcelone veut en profiter en incluant le départ de Frankie de Jong

Le Paris Saint-Germain risque d’agiter le mercato estival ces prochaines semaines. Le club de la capitale commence à réfléchir à une esquisse d’effectif pour la saison prochaine. Alors que la formation de Luis Enrique va disputer une nouvelle finale de Ligue des champions fin mai face à Arsenal, certains joueurs pourraient disputer leur dernier match sous les couleurs parisiennes. Le secteur offensif sera le plus chamboulé cet été. Gonçalo Ramos et Kang In Lee sont annoncés sur le départ tout comme le jeune Ibrahim Mbaye. De son côté Bradley Barcola ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a vu son temps de jeu se réduire cette saison notamment dans les grands rendez-vous. Le trio Dembélé, Doué et Kvaratskhelia vampirise le temps de jeu en Ligue des champions. Depuis plusieurs mois, la presse anglaise fait état d’un intérêt d’Arsenal concernant l’international français, mais également du FC Barcelone.

Barcelone veut se séparer de Jong

Désormais la presse espagnole confirme l’envie du club catalan de signer le joueur de 23 ans. Le média Gol Digital évoque également l’envie du club de la capitale de recruter Frenkie De Jong : « Luis Enrique voit dans le Néerlandais le troisième milieu de terrain pour compléter son trio avec Vitinha et João Neves, » écrit le quotidien espagnol. Quid de l’avenir de Fabian Ruiz ? Concernant le Néerlandais, le FC Barcelone a fixé son prix à 70 millions d’euros. Un prix jugé très élevé par le club parisien qui en aurait proposé 55 selon Gol. Le club catalan veut profiter de la vente du Néerlandais pour tenter le coup Barcola. Surveillé de près par le fair-play financier, le champion d’Espagne doit vendre avant de pouvoir s'attacher les services d’un joueur cet été. Libre de tout contrat, Bernardo Silva est également une option pour compenser le départ de l'ancien joueur de l'Ajax.