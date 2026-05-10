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PSG : De Jong au coeur d'un incroyable échange ?

PSG10 mai , 14:30
parNathan Hanini
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Le secteur offensif du Paris Saint-Germain va connaître du chamboulement cet été sur le marché. Bradley Barcola fait partie des joueurs dont l’avenir au sein du club de la capitale semble incertain. Le FC Barcelone veut en profiter en incluant le départ de Frankie de Jong
Le Paris Saint-Germain risque d’agiter le mercato estival ces prochaines semaines. Le club de la capitale commence à réfléchir à une esquisse d’effectif pour la saison prochaine. Alors que la formation de Luis Enrique va disputer une nouvelle finale de Ligue des champions fin mai face à Arsenal, certains joueurs pourraient disputer leur dernier match sous les couleurs parisiennes. Le secteur offensif sera le plus chamboulé cet été. Gonçalo Ramos et Kang In Lee sont annoncés sur le départ tout comme le jeune Ibrahim Mbaye. De son côté Bradley Barcola ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a vu son temps de jeu se réduire cette saison notamment dans les grands rendez-vous. Le trio Dembélé, Doué et Kvaratskhelia vampirise le temps de jeu en Ligue des champions. Depuis plusieurs mois, la presse anglaise fait état d’un intérêt d’Arsenal concernant l’international français, mais également du FC Barcelone.

Barcelone veut se séparer de Jong

Désormais la presse espagnole confirme l’envie du club catalan de signer le joueur de 23 ans. Le média Gol Digital évoque également l’envie du club de la capitale de recruter Frenkie De Jong : « Luis Enrique voit dans le Néerlandais le troisième milieu de terrain pour compléter son trio avec Vitinha et João Neves, » écrit le quotidien espagnol. Quid de l’avenir de Fabian Ruiz ? Concernant le Néerlandais, le FC Barcelone a fixé son prix à 70 millions d’euros. Un prix jugé très élevé par le club parisien qui en aurait proposé 55 selon Gol. Le club catalan veut profiter de la vente du Néerlandais pour tenter le coup Barcola. Surveillé de près par le fair-play financier, le champion d’Espagne doit vendre avant de pouvoir s'attacher les services d’un joueur cet été. Libre de tout contrat, Bernardo Silva est également une option pour compenser le départ de l'ancien joueur de l'Ajax.

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stats incroyables mais mentalité de merde ! il avait les même au PSG mais a jamais absent lors des grands rdv ! sauf qu ele foot c'est en équipe ! et le PSG l'a bien compris ! sans Mraté il est plus fort que jamais ! comme quoi avoir de stats de malade n'aide pas a faire gagne rune equipe ! dons etre nous on s'en tape de ce joueur ! il la gagnera jamais cette coupe !

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

mdr ! il est fort ! mais trop con pour comprendre qu ele foot c'est pas un attaquant versatile ! mai sune equipe ! la preuve il a foutu la merde au PSG ! louis dis l'année prochaine on sera meilleur sans lui ! Nous avons gagné la LDC nouvelle formule ! première du nom ! que dire de mieux =que cette évidence ! en parallèle le real a sombré ! Et puis un autre problème de taille Mraté est bon quand l’équipe en face est faible ! sinon il existe pas ! il nous a fait perdre la LDC a cause de cela ! abs lors des grands moments ! c'est une honte ce joueurs ! il brille quand il y a personnes et est invisible quand en fac eil y a du lourd ! voila l eprobleme de Mraté un joueurs qui sera a jamais un raté car il gagnera jamais la LDC ! surtout s'il change pas ! et quan dle PSG gagnera sa seconde LDC de suite ! il pourra bien chialer a grosse larme !mais je pense qu'il aura toujours pas compris qui est le cancer et probleme dans chaques equipes ou il sera ! sauf s'il change ! lol !

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Sergio, c'est tout ce que tu as trouvé comme réplique ridicule à ton image ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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