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TV : France féminine - Irlande, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Equipe de France09 juin , 18:50
parCorentin Facy
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L’équipe de France féminine joue ce mardi soir son 6e match de qualification à la Coupe du monde face à l’Irlande.

Quelle heure pour France féminine - Irlande ?

En tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde avec 10 points en 5 matchs, l’équipe de France souhaite confirmer sa belle dynamique face à l’Irlande ce mardi. Un match face au deuxième de la poule qui débutera à 21 heures à Grenoble.

Quelle chaîne pour France féminine - Irlande ?

Les amoureux de football sevrés de match international masculin ce mardi pourront se brancher sur l’antenne de France 4, qui diffusera gratuitement la rencontre de qualification à la Coupe du monde féminine entre l’équipe de France et l’Irlande.

Les compos probables de France - Irlande :

France : Picaud-Inconnu, Bacha, Lakrar, Samoura, Sombath, Karchaoui, Jean-François, Geyoro, Baltimore, Malard, Cascarino
Irlande : Brosnan, Mustaki, Hayes, Patten, McCabe, Sheva, Connolly, O'Sullivan, Mannion, Murphy, Carusa
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La LDC ? Ok 😂

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Et dire que ça fait 2 ans que je dis que l’OM aurait dû recruter stassin , très jeune mais très gros potentiel et marge de progression et le fc porto l’a bien compris

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Lorenzi a sérieusement écorné son image tout comme Richard. C'est là où on voit que Richard ne connait pas le foot, c'est un petit monde et ce qui pouvait passer chez Orange ne passe pas dans le foot. C'est fou de se planter dès le départ... Ils auraient pu trouver un arrangement avec Nice à l'abri des regards mais il a voulu la jouer cow boy, résultat ça le suit depuis plusieurs semaines. Que vont valoir leurs paroles... Image déplorable alors que tu voulais partir d'une page blanche tu as déjà une tâche en plein milieu 😅

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Bonne deuxième partie de saison l'année dernière, moyen Ligue 2 cette année. Un joueur qui n'a rien confirmé, pour moi surcôté.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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