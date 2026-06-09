TV : France féminine - Irlande, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France féminine joue ce mardi soir son 6e match de qualification à la Coupe du monde face à l’Irlande.

Quelle heure pour France féminine - Irlande ?

En tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde avec 10 points en 5 matchs, l’équipe de France souhaite confirmer sa belle dynamique face à l’Irlande ce mardi. Un match face au deuxième de la poule qui débutera à 21 heures à Grenoble.

Quelle chaîne pour France féminine - Irlande ?

Les amoureux de football sevrés de match international masculin ce mardi pourront se brancher sur l’antenne de France 4, qui diffusera gratuitement la rencontre de qualification à la Coupe du monde féminine entre l’équipe de France et l’Irlande.

Les compos probables de France - Irlande :

France : Picaud-Inconnu, Bacha, Lakrar, Samoura, Sombath, Karchaoui, Jean-François, Geyoro, Baltimore, Malard, Cascarino

Irlande : Brosnan, Mustaki, Hayes, Patten, McCabe, Sheva, Connolly, O'Sullivan, Mannion, Murphy, Carusa