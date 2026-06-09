L’OM victime d’un choix historique de l’UEFA ?

L’OM risque une exclusion de l’Europa League en raison de sa situation financière. Une sanction très lourde que l’UEFA n’a jamais prononcé jusqu’à présent et à laquelle le club phocéen espère échapper.

En 2022, l’Olympique de Marseille s’était engagé auprès de l’UEFA à ne pas dépasser un certain déficit pour rester dans les clous du fair-play financier. Un accord que le club phocéen a été incapable de respecter, avec des dépenses trop importantes ces dernières années et une non-qualification en Ligue des Champions aux conséquences terribles. L’OM sera fixé dans les prochaines heures sur son avenir européen, et risque la sanction suprême : une exclusion de l’Europa League pour la saison 2026-2027.

L’OM exclu, ce serait « du jamais vu »

Les dirigeants olympiens sont logiquement très inquiets à cette idée. Ils peuvent toutefois être rassurés par Pierre Ménès, qui ne croit pas une seconde que l’instance européenne ira aussi loin. Sur YouTube, l’ancien journaliste de Canal+ a évoqué la situation de l’OM et s’il reconnaît qu’elle est préoccupante, il n’imagine pas une seconde l’UEFA prononcer une sanction qu’elle n’a jamais fait appliquer jusqu’à présent pour des motifs financiers.

« Jusqu’à preuve du contraire, je n’ai encore jamais vu l’UEFA exclure un club d’une compétition européenne pour des raisons financières. Ce serait vraiment pas de chance que le premier à être concerné par ce genre de décision soit l’OM. Maintenant, c’est vrai que l’OM s’était engagé à faire de grosses économies. Ces grosses économies, ils ont été incapables de les faire. Marseille plaide sur le fait que cela est dû à l’effondrement des droits TV » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de conclure.

« En soit, c’est un mensonge car ils ont beaucoup dépensé sur le marché des transferts et surtout, ils ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Avec une qualification en C1, ils seraient moins coincés financièrement. La situation de l’OM est préoccupante. Au point que l’UEFA sévisse et décidé d'exclure le club ? Je ne sais pas mais il y a un doute » a lancé Pierre Ménès, convaincu que l’Olympique de Marseille échappera -miraculeusement peut-être- à une exclusion des coupes d’Europe pour la saison à venir. La réponse pourrait intervenir dès ce mercredi et sera cruciale pour l’avenir du club à présent dirigé par Stéphane Richard à court et moyen terme.