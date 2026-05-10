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Le PSG drague un prodige brésilien, son prix explose

PSG10 mai , 12:20
parCorentin Facy
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Déterminé à recruter les pépites mondiales les plus prometteuses, le PSG est intéressé par Gabriel Mec, milieu offensif brésilien de 18 ans évoluant au Grêmio. Mais son prix est déjà en train d’exploser.
A seulement 18 ans, Gabriel Mec s’impose comme l’un des joueurs les plus suivis du championnat brésilien. Milieu offensif du Grêmio, il n’a pourtant pas des statistiques exceptionnelles cette saison avec seulement 1 but et 2 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues. Remplaçant un match sur deux, Gabriel Mec bénéficie d’un traitement special au sein de son club formateur, qui ne veut pas le griller trop vite, d’autant que le jeune homme est déjà courtisé par de nombreux clubs européens.

Le PSG est intéressé par Gabriel Mec

Le PSV Eindhoven, Villarreal, Séville, Newcastle ou encore le Sporting sont notamment intéressés par l’international U20 de la sélection brésilienne. Un autre courtisan s’est récemment manifesté et pas des moindres : le Paris Saint-Germain. Selon les informations relayées par TransferFeed, le club de la capitale suit avec attention les progrès du jeune milieu offensif. Le directeur sportif Luis Campos est à la manoeuvre sur le dossier. Après avoir repéré des joueurs tels que Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué ou Willian Pacho, l’ancien dirigeant du LOSC et de l’AS Monaco s’attaque au championnat brésilien et a flashé sur Gabriel Mec.
Mais le dossier ne sera pas simple, d’abord car Grêmio est tout proche d’obtenir le feu vert du milieu de terrain brésilien pour une prolongation de contrat jusqu’en 2031. L’objectif est d’éviter qu’il ne signe un pré-contrat avec une autre équipe avant le mois de janvier prochain. Malgré cette prolongation, Gabriel Mec pourrait quitter le Brésil dans les mois à venir, mais son prix va logiquement exploser. Le média nous apprend que Grêmio a refusé une offre de 15 millions d’euros venant du Shakhtar Donetsk il y a quelques mois.
Sa valeur marchande est supérieure aux yeux de la direction du club brésilien. Le PSG est donc prévenu, il faudra signer un gros chèque pour s’attacher les services du natif de Campo dos Goytacazes. Mais à 18 ans et alors qu’il n’a encore aucune référence au plus haut niveau, Gabriel Mec en vaut-il la peine ? Ce sera aux dirigeants parisiens de trancher cette question, avec la possibilité aussi de recruter le joueur puis de le prêter au Grêmio pendant une ou deux saisons afin de le laisser grandir. Puis de récupérer un joueur fin prêt à découvrir l’Europe à ses 20 ans. Le PSG est en tout cas très actif dans ce dossier et il ne serait pas étonnant de voir le club francilien rapidement passer à l’offensive.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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