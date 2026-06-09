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Lorient officialise l’arrivée d’Alexandre Dujeux

Lorient09 juin , 18:19
parCorentin Facy
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Lorient a officialisé ce mardi soir la nomination d’Alexandre Dujeux au poste d’entraîneur. Il succède à Olivier Pantaloni, lequel a quitté les Merlus à l’issue de son contrat.
« Le FC Lorient est heureux d’annoncer aujourd’hui la nomination d’Alexandre Dujeux au poste d’entraîneur. Le technicien français s’est engagé avec les Merlus pour les deux prochaines saisons, plus une en option » écrit le club breton sur son site officiel.
« Je suis très heureux de rejoindre le FC Lorient. J’ai découvert un club structuré, ambitieux et en constante progression, qui s’appuie sur une méthodologie solide pour continuer à avancer. Cette vision et cette dynamique m’ont immédiatement séduit. Mon objectif sera de permettre à chaque joueur d’exprimer pleinement son potentiel au service du collectif. Je suis convaincu que lorsque tout le monde partage un même cadre et une même ambition » a de son côté exprimé le nouvel entraîneur lorientais, dont le départ du SCO Angers avait été annoncé il y a quelques jours.

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La LDC ? Ok 😂

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Et dire que ça fait 2 ans que je dis que l’OM aurait dû recruter stassin , très jeune mais très gros potentiel et marge de progression et le fc porto l’a bien compris

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Lorenzi a sérieusement écorné son image tout comme Richard. C'est là où on voit que Richard ne connait pas le foot, c'est un petit monde et ce qui pouvait passer chez Orange ne passe pas dans le foot. C'est fou de se planter dès le départ... Ils auraient pu trouver un arrangement avec Nice à l'abri des regards mais il a voulu la jouer cow boy, résultat ça le suit depuis plusieurs semaines. Que vont valoir leurs paroles... Image déplorable alors que tu voulais partir d'une page blanche tu as déjà une tâche en plein milieu 😅

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Bonne deuxième partie de saison l'année dernière, moyen Ligue 2 cette année. Un joueur qui n'a rien confirmé, pour moi surcôté.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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