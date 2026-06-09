Lorient officialise l’arrivée d’Alexandre Dujeux

Lorient a officialisé ce mardi soir la nomination d’Alexandre Dujeux au poste d’entraîneur. Il succède à Olivier Pantaloni, lequel a quitté les Merlus à l’issue de son contrat.

« Le FC Lorient est heureux d’annoncer aujourd’hui la nomination d’Alexandre Dujeux au poste d’entraîneur. Le technicien français s’est engagé avec les Merlus pour les deux prochaines saisons, plus une en option » écrit le club breton sur son site officiel.

« Je suis très heureux de rejoindre le FC Lorient. J’ai découvert un club structuré, ambitieux et en constante progression, qui s’appuie sur une méthodologie solide pour continuer à avancer. Cette vision et cette dynamique m’ont immédiatement séduit. Mon objectif sera de permettre à chaque joueur d’exprimer pleinement son potentiel au service du collectif. Je suis convaincu que lorsque tout le monde partage un même cadre et une même ambition » a de son côté exprimé le nouvel entraîneur lorientais, dont le départ du SCO Angers avait été annoncé il y a quelques jours.