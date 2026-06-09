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Jonathan David

OL : De Zerbi, son choix à 30 ME qui crucifie Lyon

OL09 juin , 18:30
parQuentin Mallet
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A la recherche d'un nouveau buteur, l'OL suit de près l'évolution du dossier Jonathan David. Mais avec l'arrivée de Tottenham et de Roberto De Zerbi dans la boucle, les chances s'amenuisent pour les Gones.
L'hiver dernier, l'Olympique Lyonnais compensait ses besoins en attaque en s'offrant Endrick, lequel débarquait du Real Madrid sous la forme d'un prêt. Une expérience réussie aussi bien sur le plan sportif que commercial, le Brésilien ayant fait cartonner les audiences à l'étranger. L'idylle n'a toutefois duré que quelques mois et les Gones se retrouvent ainsi dans la même situation qu'avant, face à un manque de profondeur au poste d'attaquant de pointe.

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Avec la possibilité de participer à la prochaine Ligue des champions, Paulo Fonseca a demandé le recrutement d'une pointure en attaque. Jonathan David, l'attaquant de la Juventus, par exemple. Sauf que sur ce dossier, l'OL ne peut pas lutter.

L'OL doublé par Tottenham et De Zerbi ?

En effet, comme l'indique TuttoMercatoWeb, Tottenham est à la recherche de renforts pour s'assurer une saison prochaine moins oppressante que celle qui vient de se conclure. Roberto De Zerbi a lui aussi demandé le recrutement d'un numéro 9… et vise lui aussi Jonathan David. Si les Spurs sortent d'un exercice raté, ils disposent malgré tout d'une manne financière colossale à côté de celle de l'OL, toujours dans une certaine forme d'urgence financière. Recruter l'ancien Lillois ne sera pas donc pas une mince affaire, même si les Gones peuvent compter sur la possibilité de jouer en Ligue des champions la saison prochaine, ou à minima en Ligue Europa, pour le convaincre sur le plan sportif.
Le Canadien est valorisé à 30 millions d'euros, un prix que Tottenham sera disposé à mettre sur la table au contraire de l'OL qui ne peut que l'attirer en prêt. De son côté, Jonathan David est à l'heure du choix. La Juventus ne s'opposera de toute façon pas à son départ, alors que l'international canadien doit décider s'il privilégie un retour en France ou la découverte de la prestigieuse Premier League.
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Qui sait, ils pourront encore dire « à jamais les premiers » 🤣

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Tu crois qu’on aime tes bouffeurs de rosette ? Va t’occupe de textor plutôt que te passer ton temps sur les post sur l’OM

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La LDC ? Ok 😂

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Et dire que ça fait 2 ans que je dis que l’OM aurait dû recruter stassin , très jeune mais très gros potentiel et marge de progression et le fc porto l’a bien compris

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Lorenzi a sérieusement écorné son image tout comme Richard. C'est là où on voit que Richard ne connait pas le foot, c'est un petit monde et ce qui pouvait passer chez Orange ne passe pas dans le foot. C'est fou de se planter dès le départ... Ils auraient pu trouver un arrangement avec Nice à l'abri des regards mais il a voulu la jouer cow boy, résultat ça le suit depuis plusieurs semaines. Que vont valoir leurs paroles... Image déplorable alors que tu voulais partir d'une page blanche tu as déjà une tâche en plein milieu 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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