OL : De Zerbi, son choix à 30 ME qui crucifie Lyon

A la recherche d'un nouveau buteur, l'OL suit de près l'évolution du dossier Jonathan David. Mais avec l'arrivée de Tottenham et de Roberto De Zerbi dans la boucle, les chances s'amenuisent pour les Gones.

L'hiver dernier, l' Olympique Lyonnais compensait ses besoins en attaque en s'offrant Endrick, lequel débarquait du Real Madrid sous la forme d'un prêt. Une expérience réussie aussi bien sur le plan sportif que commercial, le Brésilien ayant fait cartonner les audiences à l'étranger. L'idylle n'a toutefois duré que quelques mois et les Gones se retrouvent ainsi dans la même situation qu'avant, face à un manque de profondeur au poste d'attaquant de pointe.

Avec la possibilité de participer à la prochaine Ligue des champions, Paulo Fonseca a demandé le recrutement d'une pointure en attaque. Jonathan David, l'attaquant de la Juventus, par exemple. Sauf que sur ce dossier, l'OL ne peut pas lutter.

L'OL doublé par Tottenham et De Zerbi ?

En effet, comme l'indique TuttoMercatoWeb, Tottenham est à la recherche de renforts pour s'assurer une saison prochaine moins oppressante que celle qui vient de se conclure. Roberto De Zerbi a lui aussi demandé le recrutement d'un numéro 9… et vise lui aussi Jonathan David. Si les Spurs sortent d'un exercice raté, ils disposent malgré tout d'une manne financière colossale à côté de celle de l'OL, toujours dans une certaine forme d'urgence financière. Recruter l'ancien Lillois ne sera pas donc pas une mince affaire, même si les Gones peuvent compter sur la possibilité de jouer en Ligue des champions la saison prochaine, ou à minima en Ligue Europa, pour le convaincre sur le plan sportif.

Le Canadien est valorisé à 30 millions d'euros, un prix que Tottenham sera disposé à mettre sur la table au contraire de l'OL qui ne peut que l'attirer en prêt. De son côté, Jonathan David est à l'heure du choix. La Juventus ne s'opposera de toute façon pas à son départ, alors que l'international canadien doit décider s'il privilégie un retour en France ou la découverte de la prestigieuse Premier League.