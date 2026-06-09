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Nice : Le rachat du club est imminent

OGC Nice09 juin , 16:20
parQuentin Mallet
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Le rachat de l'OGC Nice n'est plus qu'à quelques jours d'être prononcé. INEOS est en discussion exclusive depuis plusieurs semaines avec un investisseur américain, alors qu'une deadline a été fixée au 15 juin prochain.
Au bout d'une énième saison décevante, l'OGC Nice a obtenu son maintien en Ligue 1 grâce à une double confrontation en barrages face à l'AS Saint-Etienne. A peu de choses près, le club perdait toute sa valeur à cause d'une hypothétique descente en deuxième division. Les Aiglons finalement maintenus dans l'élite, les regards sont désormais tournés vers la suite. Et avant de penser au mercato, INEOS négocie activement la vente du club à un investisseur américain avec qui des discussions exclusives ont été engagées début mai, comme l'a révélé Nice-Matin. Et pour ceux qui ont hâte que le club change de propriétaire, la date butoir approche à grands pas.

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L'OGC Nice va être vendu

En effet, le quotidien régional va même plus loin en révélant ce mardi qu'INEOS et son interlocuteur ont fixé l'issue du deal au lundi 15 juin 2026. Depuis plusieurs semaines, l'investisseur américain en question et le propriétaire anglais échangent au sujet du rachat du club et ont signé un pacte de confidentialité qui ne doit surtout pas être rompu, au risque de faire capoter l'opération. C'est justement pour cette raison qu'aucune information n'a filtré au sujet de l'acheteur, de sa capacité financière et de ses ambitions sportives avec l'OGC Nice.
Pour l'heure, Nice-Matin indique que Jean-Claude Blanc a été aux manettes pour la visite du centre d'entrainement, mais aussi du reste du dossier qui prendrait soit la forme d'un rachat total, soit d'un rachat progressif. En parallèle, les questions sur le sportif ne sont pas mises en stand-by malgré les discussions sur le changement de propriétaire, précisent nos confrères, alors que Geoffrey Moncada est attendu mi-juin à Nice pour prendre le poste de directeur sportif, lui qui travaille déjà sur les contours de l'effectif pour la saison prochaine.
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Lorenzi a sérieusement écorné son image tout comme Richard. C'est là où on voit que Richard ne connait pas le foot, c'est un petit monde et ce qui pouvait passer chez Orange ne passe pas dans le foot. C'est fou de se planter dès le départ... Ils auraient pu trouver un arrangement avec Nice à l'abri des regards mais il a voulu la jouer cow boy, résultat ça le suit depuis plusieurs semaines. Que vont valoir leurs paroles... Image déplorable alors que tu voulais partir d'une page blanche tu as déjà une tâche en plein milieu 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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