Nice : Le rachat du club est imminent

Le rachat de l'OGC Nice n'est plus qu'à quelques jours d'être prononcé. INEOS est en discussion exclusive depuis plusieurs semaines avec un investisseur américain, alors qu'une deadline a été fixée au 15 juin prochain.

Au bout d'une énième saison décevante, l' OGC Nice a obtenu son maintien en Ligue 1 grâce à une double confrontation en barrages face à l'AS Saint-Etienne. A peu de choses près, le club perdait toute sa valeur à cause d'une hypothétique descente en deuxième division. Les Aiglons finalement maintenus dans l'élite, les regards sont désormais tournés vers la suite. Et avant de penser au mercato, INEOS négocie activement la vente du club à un investisseur américain avec qui des discussions exclusives ont été engagées début mai, comme l'a révélé Nice-Matin. Et pour ceux qui ont hâte que le club change de propriétaire, la date butoir approche à grands pas.

L'OGC Nice va être vendu

En effet, le quotidien régional va même plus loin en révélant ce mardi qu'INEOS et son interlocuteur ont fixé l'issue du deal au lundi 15 juin 2026. Depuis plusieurs semaines, l'investisseur américain en question et le propriétaire anglais échangent au sujet du rachat du club et ont signé un pacte de confidentialité qui ne doit surtout pas être rompu, au risque de faire capoter l'opération. C'est justement pour cette raison qu'aucune information n'a filtré au sujet de l'acheteur, de sa capacité financière et de ses ambitions sportives avec l'OGC Nice.

Pour l'heure, Nice-Matin indique que Jean-Claude Blanc a été aux manettes pour la visite du centre d'entrainement, mais aussi du reste du dossier qui prendrait soit la forme d'un rachat total, soit d'un rachat progressif. En parallèle, les questions sur le sportif ne sont pas mises en stand-by malgré les discussions sur le changement de propriétaire, précisent nos confrères, alors que Geoffrey Moncada est attendu mi-juin à Nice pour prendre le poste de directeur sportif, lui qui travaille déjà sur les contours de l'effectif pour la saison prochaine.