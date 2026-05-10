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Pourquoi le PSG n’est pas encore officiellement champion de France

PSG10 mai , 23:24
parGuillaume Conte
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Victorieux de Brest grâce à ses super-remplaçants, le PSG est désormais quasiment champion de France, même en cas de déroute à Lens ce mercredi.
Le PSG a attendu de voir ses stars arriver sur le terrain pour faire la différence contre Brest, ce dimanche soir. Les Parisiens ne parvenaient pas à trouver la faille, avant que Désiré Doué et compagnie ne soient lancés par Luis Enrique. L’ancien rennais a trouvé la faille d’un tir dont il a le secret en fin de match, assurant au PSG une victoire précieuse 1-0. En effet, en cas de match nul, Lens, qui joue contre Paris au milieu de la semaine prochaine, aurait eu l’occasion de revenir à un point en cas de succès face au Paris SG. Cela n’est pas le cas, et Paris compte désormais six points d’avance sur les « Sang et Or ».
A deux matchs de la fin, cela laisse de la place pour une égalité parfaite en terme de points. Mais même si scénario prenait forme, le titre reviendrait tout de même au PSG à 99,9 %. En effet, c’est la différence de buts qui départage les deux équipes en cas d’égalité, et le PSG possède +44 tandis que Lens n’a que +29 au compteur. Il faudrait par exemple une victoire de Lens sur le score de 6-0 ce mercredi à Bollaert pour revenir dans le match, et espérer ensuite que Paris perde encore et que Lens gagne assez nettement contre l’OL lors de la dernière journée. Autant dire que le 14e titre de son histoire tend les bras au Paris SG, sauf catastrophe interplanétaire.
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But +15 on est Champion !!!!!😍😍😍 yes notre 14 eme !!!!! Maintenant on se prépare pour la seconde étoile 3 semaine de repos !!! Champion de france !!!! 😍😍😍😍😍😍😍

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C'est marrant mais le gars a dit exactement le contraire ce soir au micro de ligue 1+. Toute la m... que les médias raconte, il les a fait taire

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La 6ème place peut très bien ne pas être l'Europa League. Lens n'est pas sûr de remporter la Coupe de France. Sauf bien sûr pour les bookmakers. ^^

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evite de parler de foot stp

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En tout cas tes descendu du podium. 4eme, 2 tours préliminaires donc recrutement entre 2 eaux, LDC ou Europa, on sait pas 😁 a force de faire le malin, hein...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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