PSG : Chevalier titulaire, Safonov a la rage

Le PSG se déplace à Barcelone ce mercredi soir en Ligue des champions. S'il y en a bien un qui rêverait de jouer cette rencontre XXL, c'est Matvey Safonov. 
Le Paris Saint-Germain aura fort à faire ce mercredi soir face au FC Barcelone. Surtout que les Franciliens doivent déplorer de nombreuses absences de marque, qui plus est en attaque. Luis Enrique devra faire avec les moyens du bord et compter sur la force collective de son équipe pour espérer ramener un résultat de Catalogne. Mais logiquement, c'est l'appréhension qui est présente du côté des champions d'Europe. Lucas Chevalier, nouvellement arrivé au PSG, sera aussi particulièrement scruté, d'autant que son concurrent, Matvey Safonov, rêve de lui prendre sa place. Car le Russe ronge son frein et ne cache pas être frustré de sa situation au PSG. 

Safonov prend son mal en patience mais... 

Ces dernières heures sur Instagram, l'international russe s'est livré à un jeu de questions-réponses. L'une d'elles concernait son ressenti sur sa situation en tant que remplaçant au Paris Saint-Germain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa réponse a été honnête : « C'est vraiment frustrant, car on ne sait pas si on va jouer jusqu'à la dernière minute, et il faut se préparer physiquement et mentalement pour chaque match. Mais s'énerver est la chose la plus facile à faire dans cette situation. Il est beaucoup plus difficile de garder sa motivation et sa force pour continuer le combat »

A noter qu'un internaute a également demandé au gardien francilien ce que cela signifiait de représenter pour le PSG, ce à quoi il a répondu par une photo de lui assis sur le banc, sans légende. De l'humour mélangé à du sarcasme donc pour Matvey Safonov, qui pensait certainement avoir plus de temps de jeu suite au départ récent de Gianluigi Donnarumma. Mais Lucas Chevalier est un gros client. Il ne serait donc pas étonnant que le gardien de but russe décide d'aller voir ailleurs prochainement. 
0
