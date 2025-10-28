ICONSPORT_272571_0049 (1)
PSG : Chevalier remplaçant, Luis Enrique n'hésitera pas

PSG28 oct.
parHadrien Rivayrand
Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 le week-end passé suite à son succès à Brest. Lucas Chevalier aura passé une rencontre assez tranquille. 
Lucas Chevalier savait qu'en rejoignant le PSG l'été dernier, il allait changer de dimension. Surtout en remplaçant Gianluigi Donnarumma. L'ancien portier du LOSC souffle le chaud et le froid depuis son arrivée dans la capitale. Certains sont patients avec le gardien de but quand d'autres ont déjà d'énormes doutes à son sujet. Il faut dire que Chevalier a fait quelques erreurs qui ont coûté cher à son équipe. Matvey Safonov, portier numéro 2 du PSG, aimerait lui jouer plus. Le Russe considère que la concurrence avec Chevalier n'est pas à la hauteur des espérances qu'il avait. Au sujet de la concurrence, Luis Enrique est pourtant très clair et Safonov pourrait bien avoir sa chance... 

Chevalier est prévenu

Ces dernières heures en conférence de presse, l'entraineur espagnol du Paris Saint-Germain a en effet rappelé que Lucas Chevalier n'était pas intouchable dans la capitale : « Chevalier numéro un tout le long de la saison ? Ça dépend. Aujourd'hui c'est positif, demain c'est négatif. J'essaye de gérer de la meilleure des manières pour que ce soit pour le bien de l'équipe. Personne a une position fixe tout au long de la saison. Cela dépend du niveau et de ce que nous pensons »

Ce mercredi, le PSG a un déplacement en Ligue 1 à gérer du côté du FC Lorient. Lucas Chevalier est annoncé titulaire. L'ancien gardien de but sait que la pression est énorme, à la fois de la part des fans du club mais aussi de son entraineur. Luis Enrique apprécie énormément son profil mais pourrait décider de le faire un peu souffler s'il devait commettre d'autres petites erreurs. A la concurrence de se montrer de son côté à la hauteur. 
