Le PSG est bouillant, finale à trois pour un crack de Ligue 1

A l’affût dès lors qu’il est possible de recruter les meilleurs jeunes de Ligue 1, le PSG a jeté son dévolu sur Ayyoub Bouaddi. Mais la concurrence est féroce pour s’offrir le prodige franco-marocain du LOSC.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement des jeunes talents de Ligue 1 une priorité. Une stratégie payante lorsque l’on voit les réussites de Bradley Barcola ou encore de Désiré Doué. Cet été, le PSG a récidivé en misant sur Lucas Chevalier pour compenser le départ à Manchester City de son gardien Gianluigi Donnarumma. La question n’est désormais plus de savoir si Luis Campos continuera de piocher en Ligue 1, mais plutôt de savoir quelle sera la prochaine pépite de notre championnat à rejoindre le club parisien.

Maghnes Akliouche (Monaco) ou encore Tylel Tati (Nantes) sont appréciés par le board francilien. Mais la prochaine grosse cible made in Ligue 1 du Paris Saint-Germain a de fortes chances d’être Ayyoub Bouaddi. Il faut dire que le milieu de terrain de 18 ans casse la baraque avec Lille depuis plus d’un an, et ses performances en coupe d’Europe ont définitivement convaincu Luis Enrique de la pertinence de le recruter. Une tendance confirmée par le journaliste spécialisé Ekrem Konur, lequel affirme que le Paris Saint-Germain fait partie des trois clubs les plus chauds pour recruter le Franco-Marocain lors du prochain mercato.

Bouaddi entre le PSG, Arsenal et Dortmund ?

Notre confrère indique qu’en plus de Paris, Arsenal et le Borussia Dortmund sont également très intéressés par la perspective de recruter le talentueux gaucher du LOSC. Reste que pour convaincre Olivier Létang de lâcher un tel joueur, le Paris Saint-Germain va devoir se montrer très convaincant et il faudra probablement signer un chèque à hauteur de 50 millions d’euros. La situation contractuelle du joueur, engagé avec Lille jusqu’en 2027, ne laisse toutefois pas énormément de marge de manoeuvre à la direction nordiste, laquelle pourrait être contraint de céder son joueur l’été prochain pour ne pas risquer un départ libre du natif de Senlis un an plus tard. Une aubaine pour le PSG, qui n’a pas l’intention de laisser filer une telle occasion.