Présent ce lundi en conférence de presse à la veille du match Chelsea-PSG, Ousmane Dembélé a évoqué sa situation personnelle à Paris.

. Depuis plusieurs semaines, l'avenir parisien du Ballon d'Or 2025 suscite des doutes. Il se dit qu'Ousmane Dembélé est très gourmand sur le plan salarial pour prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, lequel s'achève en juin 2028. Alors que des rumeurs ont envoyé Dembouz en Arabie Saoudite ou plus récemment à Manchester City, ce dernier n'a jamais évoqué ce dossier qui pourrait agiter le mercato parisien dans les prochains mois. Mais ce lundi, Ousmane Dembélé était face aux médias, et il n'a évidemment pas réussi à dribbler celui qui l'a interrogé sur un éventuel problème de prolongation au PSG. Pas de quoi perturber l'attaquant international français de 28 ans, dont la valeur est estimée à 100 millions d'euros par Transfermarkt

Dembélé très clair sur son avenir à Paris

Evidemment, Ousmane Dembélé n'a pas été très long sur ce sujet, mais il a pris une position très ferme concernant la suite de sa carrière. « Il n'y a aucune raison de ne pas prolonger, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions, les discussions pour mon contrat, c'est entre le club et mon agent. « Les contrats, je ne m'en occupe pas et cela depuis le début de ma carrière », a précisé le Ballon d'Or 2025. Autrement dit, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'est pas décidé à quitter le Paris Saint-Germain, mais il ne veut surtout pas se mêler des histoires d'argent, laissant cet épineux sujet à Moussa Sissoko, son représentant.

Selon la presse espagnole, ce dernier a rencontré la semaine passée Hugo Viana, le directeur sportif de Manchester City. De quoi forcément alimenter les bruits de couloir, sans que l'on sache si ce rendez-vous était bien réel et s'il concernait Ousmane Dembélé. En attendant, Dembélé sera motivé comme jamais pour envoyer le PSG en quart de finale de la Ligue des champions, avec pourquoi pas un deuxième Ballon d'Or en tête, si Paris va au bout et si la France gagne le Mondial.