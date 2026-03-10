ICONSPORT_350033_0224

PSG-Chelsea : Nasser Al-Khelaïfi, le forfait surprise

PSG10 mars , 18:00
parGuillaume Conte
0
Nasser Al-Khelaïfi n'a quasiment jamais manqué un match du PSG en Ligue des Champions, sur plus de 130. Mais le président qatari est coincé à Doha depuis les évènements au Moyen-Orient.
Il est très rare de voir le président du PSG manquer un match de son équipe en Ligue des Champions. Nasser Al-Khelaïfi a pris l’habitude de venir encourager son équipe à chaque rencontre européenne, en profitant également pour continuer de construire ses réseaux auprès des dirigeants des grands clubs. Et pourtant, à 24 heures de la rencontre, le Qatari est coincé à Doha en raison de la situation internationale. Revenu la semaine dernière dans sa ville pour passer un peu de temps avec son épouse et ses enfants, le président du PSG se retrouve coincé en raison du conflit entre Israël et Iran, et des pays du Golfe touchés également.

Une petite chance de prendre un vol dans les heures qui viennent

Pour la première fois, il a manqué l’entrainement de veille de match, auquel il a l’habitude d’assister. Selon le journaliste Ben Jacobs, le président parisien a essayé toute la semaine de trouver une solution pour pouvoir assister au match contre Chelsea, et il n’en a pas trouvé pour le moment. Une dernière tentative sera faite ce mardi soir ou mercredi matin, mais sa présence au Parc des Princes est désormais remise en cause. Les chances sont estimées à 50 % alors que les vols commerciaux sont annulés ou très limités.
Qatar Airways a reçu l’autorisation de reprendre les vols ce lundi, mais dans un cadre très strict qui n’a pour le moment pas été atteint. Les premiers vols devraient débuter ce mardi soir, mais la prudence est de mise car il faut que l’aviation qatarienne soit certaine de la disponibilité du couloir aérien.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361060_0407
OL

L’OL blinde Rémi Himbert jusqu’en 2028

ICONSPORT_283704_0118
OL

OL : La nouvelle déclaration fracassante de John Textor

ICONSPORT_360795_0043
Ligue des Champions

LdC : Galatasaray - Liverpool : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Fil Info

10 mars , 18:46
L’OL blinde Rémi Himbert jusqu’en 2028
10 mars , 18:30
OL : La nouvelle déclaration fracassante de John Textor
10 mars , 18:03
LdC : Galatasaray - Liverpool : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
10 mars , 17:30
« Quand votre famille est menacée », il a tourné la page de l’OM
10 mars , 17:00
Le PSG revient fort dans le dossier Konaté
10 mars , 16:25
L1 : Le Havre a dit non, le match de l'OL ne sera pas reporté
10 mars , 16:00
Barcola prévient Luis Enrique avant PSG-Chelsea
10 mars , 15:30
Nice envoyé en Ligue 2, la catastrophe arrive

Derniers commentaires

Nice envoyé en Ligue 2, la catastrophe arrive

T es fini à pisse toi

Fonseca n'en peut plus, l'OL largue Tessmann

Tu m'étonnes qu'il n'en peut plus ! En même temps, Tessmann, dans son état de naissance, "Tess" signifie énorme et "mann" signifie pompe. C'est une énorme pompe 😂😂

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

Pour rester dans la culture ultra renseigne toi sur Les Strasbourg offenser et leurs croix gammée, les remo's de Reims... la BSN .. les mezza lyon 1950 etc.. et leurs ideologie ... .

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

Tellement antisémite quon a rendu hommage a illan halimi contre vous avec ce magnifique tifo.. laisse tomber tes endoctriné ou remplie de haine envers l'étranger je sais pas mais il y a un truc.. ou tu est peut être un fanatique religieux intolérant ? Bref.. on ne sera jamais d'accord.. mais etre contre netanyaoud ne veut pas dire être antisémite.. si tu nie le génocide a gaza qui a fait des millions de morts.. cest infâme jai pas les mots..

« Quand votre famille est menacée », il a tourné la page de l’OM

En même temps, c'est Marseille bébé 😂🤣😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading