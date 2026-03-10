PSG-Chelsea : Nasser Al-Khelaïfi, le forfait surprise

T es fini à pisse toi
Tu m'étonnes qu'il n'en peut plus ! En même temps, Tessmann, dans son état de naissance, "Tess" signifie énorme et "mann" signifie pompe. C'est une énorme pompe 😂😂
Pour rester dans la culture ultra renseigne toi sur Les Strasbourg offenser et leurs croix gammée, les remo's de Reims... la BSN .. les mezza lyon 1950 etc.. et leurs ideologie ... .
Tellement antisémite quon a rendu hommage a illan halimi contre vous avec ce magnifique tifo.. laisse tomber tes endoctriné ou remplie de haine envers l'étranger je sais pas mais il y a un truc.. ou tu est peut être un fanatique religieux intolérant ? Bref.. on ne sera jamais d'accord.. mais etre contre netanyaoud ne veut pas dire être antisémite.. si tu nie le génocide a gaza qui a fait des millions de morts.. cest infâme jai pas les mots..
En même temps, c'est Marseille bébé 😂🤣😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Nasser Al-Khelaifi is currently stuck in Doha due to travel disruption stemming from the war in Iran. Al-Khelaifi has been trying to leave all week and missed training for the first time in many years this morning. Al-Khelaifi is attempting to fly either tonight or tomorrow