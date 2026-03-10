PSG-Chelsea : Nasser Al-Khelaïfi, le forfait surprise

Nasser Al-Khelaïfi n'a quasiment jamais manqué un match du PSG en Ligue des Champions, sur plus de 130. Mais le président qatari est coincé à Doha depuis les évènements au Moyen-Orient.

Il est très rare de voir le président du PSG manquer un match de son équipe en Ligue des Champions. Nasser Al-Khelaïfi a pris l’habitude de venir encourager son équipe à chaque rencontre européenne, en profitant également pour continuer de construire ses réseaux auprès des dirigeants des grands clubs. Et pourtant, à 24 heures de la rencontre, le Qatari est coincé à Doha en raison de la situation internationale. Revenu la semaine dernière dans sa ville pour passer un peu de temps avec son épouse et ses enfants, le président du PSG se retrouve coincé en raison du conflit entre Israël et Iran, et des pays du Golfe touchés également.

Une petite chance de prendre un vol dans les heures qui viennent

Pour la première fois, il a manqué l’entrainement de veille de match, auquel il a l’habitude d’assister. Selon le journaliste Ben Jacobs, le président parisien a essayé toute la semaine de trouver une solution pour pouvoir assister au match contre Chelsea, et il n’en a pas trouvé pour le moment. Une dernière tentative sera faite ce mardi soir ou mercredi matin, mais sa présence au Parc des Princes est désormais remise en cause. Les chances sont estimées à 50 % alors que les vols commerciaux sont annulés ou très limités.

Qatar Airways a reçu l’autorisation de reprendre les vols ce lundi, mais dans un cadre très strict qui n’a pour le moment pas été atteint. Les premiers vols devraient débuter ce mardi soir, mais la prudence est de mise car il faut que l’aviation qatarienne soit certaine de la disponibilité du couloir aérien.